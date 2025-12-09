< sekcia Zahraničie
Pakistanský Taliban sa prihlásil k útoku na hranici s Afganistanom
Na kontrolné stanovište v okrese Kurram v provincii Chajbar Paštúnchvá zaútočilo v pondelok neskoro večer viac ako desať ozbrojených mužov.
Autor TASR
Islamabad 9. decembra (TASR) - Militanti z pakistanského hnutia Taliban (Tehríke Tálibán Pákistán – TTP) v pondelok zaútočili na kontrolné stanovište v severozápadnej oblasti hraničiacej s Afganistanom a zabili šiestich vojakov, uviedol v utorok vládny predstaviteľ. Ďalšie štyri osoby utrpeli zranenia, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Na kontrolné stanovište v okrese Kurram v provincii Chajbar Paštúnchvá zaútočilo v pondelok neskoro večer viac ako desať ozbrojených mužov. K incidentu sa prihlásil TTP a útok prerástol do intenzívnej prestrelky.
„Šesť príslušníkov bezpečnostných síl bolo zabitých a štyria utrpeli zranenia. Počas bojov prišli o život aj dvaja militanti,“ anonymne potvrdil pakistanský vládny predstaviteľ pôsobiaci v okrese Kurram.
Od návratu Talibanu k moci v susednom Afganistane v roku 2021 zaznamenal Pakistan nárast násilia v pohraničných regiónoch, kde pravidelne útočí TTP. Islamabad obviňuje svojho západného suseda z toho, že umožňuje, aby sa jeho územie využívalo na útoky proti Pakistanu. Taliban takéto obvinenia popiera.
Hranica medzi oboma krajinami je uzavretá od októbrových zrážok. Pakistan však minulý týždeň oznámil, že čoskoro povolí prechod humanitárnej pomoci Organizácie Spojených národov (OSN) do Afganistanu.
Afganistan a Pakistan sa po hraničných zrážkach 19. októbra dohodli na prímerí sprostredkovanom Katarom. Napätie medzi susednými štátmi eskalovalo po dvoch explóziách v Kábule v prvej polovici októbra a ďalších výbuchoch mimo hlavného mesta. Afganskí predstavitelia z výbuchov obvinili Pakistan, ktorý obvinenia odmietol.
Na kontrolné stanovište v okrese Kurram v provincii Chajbar Paštúnchvá zaútočilo v pondelok neskoro večer viac ako desať ozbrojených mužov. K incidentu sa prihlásil TTP a útok prerástol do intenzívnej prestrelky.
„Šesť príslušníkov bezpečnostných síl bolo zabitých a štyria utrpeli zranenia. Počas bojov prišli o život aj dvaja militanti,“ anonymne potvrdil pakistanský vládny predstaviteľ pôsobiaci v okrese Kurram.
Od návratu Talibanu k moci v susednom Afganistane v roku 2021 zaznamenal Pakistan nárast násilia v pohraničných regiónoch, kde pravidelne útočí TTP. Islamabad obviňuje svojho západného suseda z toho, že umožňuje, aby sa jeho územie využívalo na útoky proti Pakistanu. Taliban takéto obvinenia popiera.
Hranica medzi oboma krajinami je uzavretá od októbrových zrážok. Pakistan však minulý týždeň oznámil, že čoskoro povolí prechod humanitárnej pomoci Organizácie Spojených národov (OSN) do Afganistanu.
Afganistan a Pakistan sa po hraničných zrážkach 19. októbra dohodli na prímerí sprostredkovanom Katarom. Napätie medzi susednými štátmi eskalovalo po dvoch explóziách v Kábule v prvej polovici októbra a ďalších výbuchoch mimo hlavného mesta. Afganskí predstavitelia z výbuchov obvinili Pakistan, ktorý obvinenia odmietol.