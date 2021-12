Pakistanský Taliban zintenzívňuje útoky

Islamabad 24. decembra (TASR) - Dvoch vojakov zabili v piatok ozbrojení vzbúrenci pri prestrelke na stanovišti bezpečnostných síl na pakistanskom juhozápade v provincii Balúčistán, informuje agentúra DPA s odvolaním sa na armádne zdroje,



V poslednom čase sa v Pakistane zintenzívňujú útoky islamistických fundamentalistov, operujúcich zo svojich utajovaných základní v susednom Afganistane.



Balúčistán je najväčšou a najnepokojnejšou provinciou Pakistanu. Okrem Afganistanu na severe susedí aj s Iránom na západe. Často sa stáva terčom útokov islamistických partizánov, vzbúrencov hlásiacich sa k jednotlivým odnožiam islamu či rôznych nacionalistických skupín so separatistickými tendenciami.



Väčšina súčasných násilných akcií miestnych povstalcov sa však všeobecne považuje za ich reakciu na plány Pekingu vybudovať sieť železníc a ciest, ktoré by spájali Ujgurskú autonómnu oblasť Sin-ťiang s pobrežím Arabského mora a mali by viesť práve cez územie Balúčistánu.



Cieľom tohto Čínou navrhovaného tzv. "čínsko-pakistanského ekonomického koridoru" – investičného plánu v hodnote 60 miliárd dolárov – je čo najkratšou možnou pozemnou i morskou cestou sprístupniť Pekingu trhy na Blízkom východe, v Európe a Afrike.



Pakistanský Taliban vyznáva tu istú nekompromisnú sunnitskú ideológiu ako jeho afganský náprotivok, má však trochu odlišnú organizačnú štruktúru. Od roku 2007 zabili títo talibovia už okolo 8000 Pakistancov.