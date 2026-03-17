Pakistanský útok na nemocnicu v Kábule si vyžiadal už 400 obetí
Na záberoch miestnych televízií bolo vidno, ako hasiči pracujú na uhasení požiaru, ktorý pri útoku v centre vypukol, zatiaľ čo bezpečnostné sily vynášajú zranených a obete.
Autor TASR
Kábul 17. marca (TASR) - Pri pakistanskom leteckom útoku na centrum na liečbu drogových závislostí v hlavnom meste Afganistanu Kábul zahynulo najmenej 400 ľudí, informoval v utorok predstaviteľ afganského vládneho hnutia Taliban. Pakistan odmietol obvinenie, že na toto zariadenie zaútočil, a deklaroval, že jeho útoky nezasiahli žiadne civilné objekty. Upozornila na to agentúra AP, píše TASR.
V príspevku na platforme X uviedol zástupca hovorcu Talibanu Hamdulláh Fitrat, že útok zasiahol centrum v pondelok okolo 21.00 h miestneho času a zničil veľké časti tejto nemocnice s kapacitou 2000 lôžok. Fitrat dodal, že počet obetí sa doposiaľ vyšplhal na 400, pričom ďalších najmenej 250 ľudí utrpelo zranenia.
Incident odsúdil predtým aj hovorca Talibanu Zabihulláh Mudžáhid a Islamabad na platforme X obvinil zo zameriavania sa na „nemocnice a civilné objekty“.
Hovorca pakistanského premiéra Šáhbáza Šarífa tieto obvinenia označil za nepodložené a uviedol, že v Kábule nebola napadnutá žiadna nemocnica.
Ešte predtým, ako Taliban potvrdil počet obetí, oznámilo pakistanské ministerstvo informácii, že útoky „presne zasiahli vojenské zariadenia a infraštruktúru na podporu teroristov, vrátane skladov technického vybavenia a munície afganského Talibanu“ a pakistanských militantov pôsobiacich v Afganistane. Tieto zariadenia boli podľa Islamabadu využívané proti nevinným pakistanským civilistom.
Pakistanský rezort informácií zároveň označil Mudžáhidove tvrdenia za „nepravdivé a zavádzajúce“. Podľa ministerstva bolo ich cieľom zakryť „nelegitímnu podporu cezhraničného terorizmu“.
Ozbrojené strety medzi oboma krajinami sa vyostrili v októbri minulého roka a viedli k takmer úplnému uzavretiu hraníc. Pakistan následne vyhlásil „otvorenú vojnu“ proti Talibanu a 27. februára bombardoval afganské hlavné mesto Kábul. Odvtedy sa ozbrojené potýčky v pohraničných oblastiach zintenzívnili.
