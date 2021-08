Pakistanský veľvyslanec: Bidenovo rozhodnutie bolo logické

New York 17. augusta (TASR) - Pakistanský veľvyslanec pri OSN Munír Akram v pondelok vyhlásil, že Bidenovo schválenie rozhodnutia predchádzajúcej americkej administratívy stiahnuť vojakov USA z Afganistanu bolo "logickým vyústením tohto konfliktu". Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Akram povedal novinárom v sídle OSN v New Yorku, že medzinárodné spoločenstvo musí teraz spoločne pracovať na tom, "aby zaistilo politické urovnanie v Afganistane za účasti všetkých strán a aby sa dosiahol dlhodobý mier, bezpečie a rozvoj krajiny".



Podľa slov veľvyslanca sa potvrdil postoj Pakistanu, že konflikt v Afganistane nikdy nemal vojenské riešenie.



Veľvyslanec vysvetlil, že najlepší čas na ukončenie konfliktu prostredníctvom rokovaní bol pravdepodobne vtedy, keď bolo vojakov USA a NATO v Afganistane najviac a mali maximálnu silu. Akram dodal, že "preto je súhlas administratívy prezidenta Joea Bidena s rozhodnutím predchádzajúcej administratívy stiahnuť vojakov naozaj logickým vyústením celého tohto konfliktu".



Akram tiež informoval, že v pakistanskom hlavnom meste Islamabad sú teraz lídri početných afganských politických strán a skupín, "zastupujúci všetky etnické zoskupenia okrem Paštúnov", a v pondelok sa stretli s ministrom zahraničných vecí i ďalšími lídrami. Podľa slov Akrama Pakistan pracuje s nimi a so zástupcami Talibanu na tom, aby sa priblížili k cieľu - a tým je vytvoriť inkluzívnu politickú vládu, teda vládu s účasťou všetkých afganských strán.