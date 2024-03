PRVÁ FOTKA PO OPERÁCII: Je na nej princezná Kate so svojimi deťmi

Londýn 10. marca (TASR) - Kensingtonský palác zverejnil v nedeľu prvú oficiálnu fotografiu princeznej Kate od jej januárovej operácie v oblasti brušnej dutiny. Princezná sa zároveň poďakovala verejnosti za podporu preukázanú po operácii, informuje TASR podľa správ agentúr DPA a AFP.



Kate je na fotografii, ktorú pri príležitosti Dňa matiek v Británii zverejnil Kensingtonský palác na sociálnych sieťach, zachytená spolu so svojimi troma deťmi. Podľa popisu fotografiu zhotovil tento týždeň jej manžel princ William vo Windsore.



"Ďakujem vám za vaše milé priania a podporu v posledných dvoch mesiacoch," uviedla Kate v odkaze pod fotografiou.



Ide o prvú oficiálnu fotografiu Kate od jej operácie v oblasti brucha, ktorú podstúpila 16. januára. Princezná bola po operácii takmer dva týždne hospitalizovaná v súkromnej nemocnici London Clinic. Prepustená bola 29. januára. Na verejnosti sa Kate naposledy objavila vlani na vianočnej omši v Sandringhame. Neočakáva sa pritom, že sa princezná vráti k svojim povinnostiam pred Veľkou nocou.



Kate bola hospitalizovaná takmer v rovnakom čase, ako Buckinghamský polác oznámil, že kráľ Karol III. bol prijatý do nemocnice, kde podstúpil operáciu súvisiacu s ochorením prostaty. Neskôr palác informoval, že kráľovi diagnostikovali rakovinu, no nespresnil, o aký druh rakoviny ide.



Karol (75) sa stiahol počas liečby z verejných podujatí, no už sa zúčastnil na niekoľkých omšiach a každý týždeň tiež absolvuje svoje pravidelné stretnutie s premiérom Rishim Sunakom.