Palau žiada USA o posilnenie hliadok vo svojich vodách

Tokio 15. júna (TASR) - Tichomorský ostrovný štát Palau požiadal Spojené štáty, aby posilnili hliadkovanie v jeho vodách, pretože do jeho výlučnej hospodárskej zóny nedávno prenikli čínske plavidlá. V stredu to uviedol palauský prezident Surangel Whipps. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry Reuters.



Prezident povedal, že by privítal aj väčšiu vojenskú prítomnosť USA a ich jednotky by doplnili existujúcu pobrežnú stráž a civilné zásahové tímy. Požiadavka Palau prichádza v čase, keď Washington a Peking súperia o mocenský vplyv v tomto strategickom regióne.



"Bez ohľadu na to, čo sa stane, budeme v centre všetkého diania, takže je dôležité, aby sme boli chránení," povedal Whipps počas návštevy Tokia. Dodal, že "ak chcete dosiahnuť mier, musíte ukázať silu".



Palau identifikovalo čínske plavidlá vo svojich vodách ešte v máji. Jedna loď pravdepodobne skúmala oblasť v blízkosti optických káblov, ktoré sú dôležité pre komunikáciu krajiny.



V Palau sa už v minulosti uskutočnilo americké vojenské cvičenie a USA plánujú do roku 2026 nainštalovať v krajine nadhladinový radar.



Tri tichomorské ostrovné štáty (Palau, Mikronézia a Marshallove ostrovy) majú s Washingtonom dlhoročné zmluvy, na základe ktorých USA majú zodpovednosť za ich obranu a poskytujú im hospodársku pomoc. Táto spolupráca sa začala ešte počas druhej svetovej vojny.



Svoju bezpečnostnú prítomnosť v Tichomorí sa snaží posilniť aj Čína. Vlani uzavrela bezpečnostný pakt so Šalamúnovými ostrovmi, čo znepokojilo USA, Austráliu a Nový Zéland. Washington v máji uzavrel dohodu o obrannej spolupráci s Papuou-Novou Guineou.