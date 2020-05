Pálenie vlajky EÚ a iných krajín bude v Nemecku odteraz trestné

Berlín 15. mája (TASR) - Dolná komora nemeckého parlamentu, Spolkový snem, vo štvrtok večer schválil zákon, podľa ktorého bude v Nemecku pálenie vlajok Európskej únie a iných krajín trestným činom, za ktorý hrozí trest odňatia slobody až do troch rokov alebo finančná pokuta. Týka sa to aj zneucťovania hymny EÚ. V piatok o tom informovala agentúra DPA.



"Verejné pálenie vlajok nemá nič spoločné s pokojným protestom," uviedla v rozprave spolková ministerka spravodlivosti Christine Lambrechtová. Takéto činy podľa nej skôr podporujú nenávisť, hnev a agresiu.



Poukázala pritom na incident z roku 2017, keď demonštranti v Berlíne zneuctili izraelskú vlajku, čo podnietilo vládu k súčasnej legislatívnej reforme.



Proti novému zákonu bola krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD). Jej pozmeňujúci návrh, hovoriaci o "nadmernom zasahovaní do slobody prejavu a umenia", bol zamietnutý veľkou väčšinou hlasov.



Pokuty alebo trest odňatia slobody sa doposiaľ týkali iba zneuctenia symbolov Nemecka. Štátne symboly iných krajín a Európskej únie boli doteraz chránené zákonom iba za určitých podmienok.