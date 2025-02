Palestína a Turecko odsúdili Trumpov návrh na zabratie Pásma Gazy

Ankara/Ramalláh 5. februára (TASR) - Prezident Palestíny Mahmúd Abbás a turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan v stredu odsúdili návrh amerického prezidenta, ktorý v noci na stredu uviedol, že USA by mali prevziať kontrolu nad Pásmom Gazy. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a Anadolu.



"Deportácia (Palestínčanov) je otázkou, ktorú nemôžme akceptovať ani my, ani región. Je absurdné o tom čo i len uvažovať. Je nesprávne o tom vôbec otvárať diskusiu," vyhlásil Fidan. Dodal, že Ankara bude proti všetkým iniciatívam, ktoré by v budúcom usporiadaní nezahŕňali otázku Palestínčanov v Pásme Gazy.



Abbás na margo Trumpovho návrhu uviedol, že nedovolí, aby boli práva palestínskeho ľudu takýmto spôsobom porušované. "Tieto návrhy sú vážnym porušením medzinárodného práva. Mier a stabilita v regióne sa nedosiahnu bez vytvorenia palestínskeho štátu s Jeruzalemom ako hlavným mestom v hraniciach zo 4. júna 1967 na základe dvojštátneho riešenia," uviedol palestínsky prezident, podľa ktorého "o legitímnych právach Palestínčanov nemožno vyjednávať."



Trump v noci na stredu po stretnutí s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom v Bielom dome navrhol, že Spojené štáty prevezmú dlhodobú kontrolu nad Pásmom Gazy a zabezpečia jeho obnovu. USA podľa Trumpa v palestínskej enkláve zrovnajú so zemou zničené budovy a následne tam zabezpečia hospodársky rozvoj. Palestínčania by podľa jeho návrhu Pásmo Gazy opustili a prijali by ich susedné štáty.



Trumpov návrh už odsúdilo viacero členov medzinárodného spoločenstva vrátane Číny, Saudskej Arábie alebo palestínskeho militantného hnutia Hamas.