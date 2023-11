Palestína: Izrael zabil na Západnom brehu Jordánu najmenej osem ľudí

Tel Aviv 26. novembra (TASR) — Izraelskí vojaci operujúci na okupovanom západnom brehu Jordánu zabili počas posledných 24 hodín najmenej osem Palestínčanov. Informovalo o tom v nedeľu miestne ministerstvo zdravotníctva. TASR správu prevzala od agentúry AP.



Ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že od sobotného rána bolo v meste Džanín zabitých päť ľudí, na iných miestach Západného brehu prišli o život traja Palestínčania.



Izraelskí vojaci vstúpili do utečeneckého tábora v Džaníne, aby zatkli Palestínčana podozrivého z vraždy dvoch Izraelčanov, ktorá sa stala začiatkom tohto roka. Nedeľné vyhlásenie izraelskej armády obete nespomína, no konštatuje, že ozbrojené sily naďalej operujú v danej oblasti.



V Pásme Gazy medzitým tretím dňom pokračuje prímerie medzi Izraelom a palestínskymi militantmi z Hamasu, počas ktorého prebieha výmena väzňov a prúdi tam humanitárna pomoc.



V piatok palestínske militantné hnutie Hamas prepustilo prvú skupinu 24 rukojemníkov vrátane 13 izraelských občanov a 11 cudzincov. Výmenou za to Izrael prepustil zo svojich väzníc 39 palestínskych väzňov.



O deň neskôr Hamas prepustil druhú skupinu 17 rukojemníkov. Výmenou za to bolo z izraelských väzníc prepustení ďalší Palestínčania.



Militanti Hamasu a ďalších skupín zabili 7. októbra pri masakroch a útokoch v oblastiach Izraela hraničiacich s Pásmom Gazy viac než 1200 ľudí. Ďalších vyše 240 ľudí so sebou odvliekli ako rukojemníkov. Izraelská armáda následne spustila nálety na ciele Hamasu v Gaze a neskôr tam vyslala svoje pozemné sily. Podľa ministerstva zdravotníctva v Pásme Gazy, ktoré je pod kontrolou Hamasu, prekročil počet zabitých Palestínčanov 14.000.



Izrael na území Západného breho Jordánu bezprostredne po útoku sprísnil bezpečnostné opatrenia, uzavrel hraničné priechody a kontrolné stanovištia.