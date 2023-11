Palestína: Izraelská armáda zabila v Predjordánsku 2 tínedžerov

Ramalláh 29. novembra (TASR) - Dvoch palestínskych tínedžerov zabila v utorok izraelská armáda pri raziách na Západnom brehu Jordánu (Predjordánsko), kde stúplo násilie zároveň s vojnou medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy. Informovalo o tom palestínske ministerstvo zdravotníctva, na ktoré sa odvolala tlačová agentúra AFP.



Podľa ministerstva bol zabitý 14-ročný Amír Wahdán v meste Túbás na severe Predjordánska, kam podľa armády išli vojaci zatknúť "dvoch hľadaných podozrivých".



Svedkovia agentúre AFP povedali, že vypukli potýčky s mladými ľuďmi, ktorí hádzali kamene do vozidiel izraelskej armády, a vojaci zareagovali streľbou. Podľa armády "niekoľko ozbrojených mužov spustilo streľbu na bezpečnostné sily, ktoré odpovedali ostrou paľbou".



Neďaleko mesta Ramalláh, sídla Palestínskej samosprávy, zahynul pri izraelskej paľbe 17-ročný Malik Daghrah, dodalo palestínske ministerstvo.



Mladý Palestínčan bol zabitý aj v noci na pondelok v dedine Bajtúnijá medzi izraelskou väznicou Ofer a Ramalláhom, informovalo ministerstvo.



Desiatky mladých Palestínčanov sa v Bajtúniji zhromažďujú od piatka každý večer, aby privítali palestínskych väzňov prepúšťaných výmenou za izraelských rukojemníkov, unesených militantným hnutím Hamas pri útoku na Izrael 7. októbra.



Izraelská armáda zakaždým použila slzotvorný plyn a spustila streľbu, pričom zranila desiatky ľudí.



Armáda uviedla, že do Bajtúnije vošla v noci preto, "aby zabránila nepokojom", ale keď sa vojaci približovali, "útočníci začali hádzať do príslušníkov výbušné zariadenia a Molotovove kokteily a zapaľovali odpadky na hlavnej ceste". Izraelské sily reagovali opatreniami na rozohnanie davu a "ostrou streľbou".



Násilie v Predjordánsku, okupovanom Izraelom od roku 1967, stúplo po útoku Hamasu na južný Izrael 7. októbra, kde podľa izraelských úradov militanti tohto hnutia zabili 1200 ľudí, väčšinou civilistov.



Odvetné izraelské bombardovanie a pozemná operácia pripravili o život takmer 15.000 ľudí v palestínskom Pásme Gazy, tvrdí tamojšia vláda Hamasu.



V ďalšej palestínskej enkláve, Predjordánsku, odvtedy izraelskí vojaci a osadníci zabili vyše 230 Palestínčanov, oznámilo palestínske ministerstvo zdravotníctva.