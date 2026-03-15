Palestína: Izraelskí vojaci zabili manželov a ich dve deti
Palestínsky Červený polmesiac informoval, že telá obetí vytiahli z vozidla, na ktoré izraelské sily zaútočili v meste Tammún.
Autor TASR
Jeruzalem 15. marca (TASR) - Palestínske ministerstvo zdravotníctva v nedeľu uviedlo, že izraelskí vojaci na Západnom brehu Jordánu zabili štyroch Palestínčanov - manželský pár a ich dve deti. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Palestínsky Červený polmesiac informoval, že telá obetí vytiahli z vozidla, na ktoré izraelské sily zaútočili v meste Tammún. Izraelská armáda podľa vlastných vyjadrení ich smrť vyšetruje.
Usmrtené deti boli vo veku päť a sedem rokov. Ich dvaja starší súrodenci prežili a zo streľby vyviazli iba s poraneniami.
Palestínske úrady a Organizácia Spojených národov upozorňujú, že na okupovanom Západnom brehu Jordánu v uplynulých dňoch rastie napätie a smrtiace útoky na Palestínčanov, ktorých sa dopúšťajú najmä izraelský osadníci. Od začiatku marca tam zahynulo najmenej päť Palestínčanov.
Izrael okupuje palestínsky Západný breh Jordánu od šesťdňovej vojny v roku 1967. Žijú tam tri milióny Palestínčanov a sídli tam v Ramalláhu Palestínska samospráva (PA). Na Západnom brehu žije aj približne 500.000 Izraelčanov v židovských osadách, ktoré sú podľa medzinárodného práva nelegálne. Násilné strety medzi izraelskými osadníkmi, armádou a Palestínčanmi rastú od začiatku vojny v Pásme Gazy.
