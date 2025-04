Palestína kritizovala Netanjahua za vyjadrenia o Macronovi

Gaza 14. apríla (TASR) - Palestínske ministerstvo zahraničných vecí v pondelok odsúdilo ostrú kritiku izraelského premiéra na adresu francúzskeho prezidenta v súvislosti s plánmi na uznanie palestínskeho štátu. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.



„Ministerstvo dôrazne odsudzuje neoprávnený útok a ofenzívne výroky premiéra Benjamina Netanjahua a jeho syna voči prezidentovi Emmanuelovi Macronovi,“ uviedlo palestínske ministerstvo v oficiálnom vyhlásení.



„Ministerstvo považuje tieto vyjadrenia za jasné priznanie Netanjahuovho pretrvávajúceho odporu voči mieru založeného na dvojštátnom riešení ako aj za očividné odmietanie medzinárodnej legitímnosti a neustále uprednostňovanie násilia a vojenského riešenia namiesto politického,“ dodalo.



Macron minulý týždeň vyhlásil, že Francúzsko by mohlo uznať palestínsky štát počas júnovej konferencie OSN v New Yorku. Stalo by sa tak prvým stálym členom Bezpečnostnej rady OSN, ktorý uzná Palestínu ako štát. Francúzsky líder dúfa, že tento krok by podnietil recipročné uznanie Izraela arabskými krajinami.



Macronove vyjadrenia kritizovali pravicové skupiny vo Francúzsku ako aj Netanjahu a jeho syn. „Nebudeme ohrozovať našu existenciu pre ilúzie odtrhnuté od reality a nebudeme akceptovať morálne poučky o vytvorení palestínskeho štátu, ktorý by ohrozil prežitie Izraela - najmä nie od tých, ktorí sú proti udeleniu nezávislosti Korzike, Novej Kaledónii, Francúzskej Guyane a ďalším územiam, ktorých nezávislosť by pre Francúzsko nepredstavovala žiadnu hrozbu,“ dodal Netanjahu v nedeľnom vyjadrení.



Palestínsky štát dosiaľ uznáva takmer 150 krajín. Minulý rok v máji sa k ním pridali Španielsko, Írsko a Nórsko a v júni Slovinsko. Tento krok bol čiastočne podnietený odsúdením izraelských vojenských operácií v Pásme Gazy, ktoré oštartoval útok Hamasu na Izrael v októbri 2023.