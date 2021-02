Palestína odsúdila Izrael za blokovanie dodania vakcín do pásma Gazy

Gaza 16. februára (TASR) - Palestínske hnutie Hamas rázne odsúdilo Izrael za zablokovanie dodávky vakcín proti chorobe COVID-19 do pásma Gazy a obvinilo židovský štát z porušenia medzinárodného práva. Informovala o tom agentúra AFP.



Približne 2000 dávok ruskej očkovacej látky Sputnik V určených pre zdravotníkov poslala Palestínska samospráva z Predjordánska, odkiaľ mali putovať cez Izrael až do pásma Gazy, čo je oddelené palestínske územie, kde vládne militantné hnutie Hamas.



V pondelok však ministerstvo zdravotníctva Palestínskej samosprávy informovalo, že Izrael dodávku zablokoval. Podľa hovorcu Hamasu Házima Kásima je tento krok židovského štátu "zločinom a porušením medzinárodného práva a humanitárnych štandardov".



Izraelský úrad COGAT koordinujúci aktivity židovského štátu na palestínskych územiach v pondelok oznámil, že Palestínska samospráva ho požiadala o presun 1000 dávok vakcíny do pásma Gazy a že v tejto súvislosti "čaká na politické rozhodnutie".



Palestínska samospráva vyzvala Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO), aby "odsúdila Izrael" a "vyvodila voči (Izraelu) zodpovednosť za nebezpečie vyplývajúce zo zablokovania dodávky vakcín do pásma Gazy".



Samospráva si od rôznych výrobcov objednala približne dva milióny dávok vakcín proti COVID-19. Ďalšie dávky si zabezpečila prostredníctvom programu COVAX. Ten zastrešuje WHO s cieľom zabezpečiť rovnomerné dodávky vakcín vo svete - vrátane najchudobnejších krajín.



Židovský štát je prvý na svete v množstve dávok podaných vakcín v prepočte na 100 obyvateľov. Zároveň však čelí výzvam medzinárodného spoločenstva, aby sa o zásoby podelil s Palestínčanmi žijúcimi v okupovanom Predjordánsku a pásme Gazy, pripomína AFP.