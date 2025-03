Palestína odsúdila izraelské uznanie osád na Západnom brehu Jordánu

Ramalláh 23. marca (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí Palestínskej samosprávy v nedeľu odsúdilo rozhodnutie Izraela uznať existenciu viac ako tucta nových osád v okupovanom Predjordánsku a povýšiť existujúce štvrte na nezávislé osídlenia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Rozhodnutie izraelského bezpečnostného kabinetu je prejavom "nerešpektovania medzinárodnej legitimity a jej rezolúcií", uvádza sa vo vyhlásení ministerstva zahraničných vecí Palestínskej samosprávy.



Západný breh Jordánu Izrael okupuje od roku 1967. Je to domov približne troch miliónov Palestínčanov. Zároveň tam žije takmer 500.000 Izraelčanov v osadách, ktoré sú podľa medzinárodného práva nezákonné.



Izraelský krajne pravicový minister financií Becalel Smotrič rozhodnutie kabinetu privítal ako "dôležitý krok" pre izraelské osady na Západnom brehu Jordánu, uviedla AFP. Smotrič je jedným z hlavných politikov v krajine, ktorí vyzývajú Izrael, aby formálne anektoval Predjordánsko tak, ako to urobil v roku 1967 s obsadením východného Jeruzalema. Prevažná časť medzinárodného spoločenstva tento krok však odsúdila.



"Uznanie každej (štvrte) ako samostatnej komunity... je dôležitým krokom, ktorý by mohol pomôcť ich rozvoju," napísal Smotrič vo vyhlásení na platforme Telegram, kde tento krok Izraela zároveň označil za súčasť "revolúcie". "Namiesto toho, aby sme sa skrývali a ospravedlňovali, vztýčime vlajku, budeme budovať a usadíme sa," povedal minister. "Ide o ďalší dôležitý krok k de facto suverenite v Judsku a Samárii," dodal Smotrič, pričom použil biblický názov pre Západný breh Jordánu.



Ministerstvo zahraničných vecí Palestínskej samosprávy vo svojom vyhlásení spomenulo aj prebiehajúcu rozsiahlu izraelskú vojenskú operáciu na severe Západného brehu Jordánu. Uviedlo, že ju sprevádza "bezprecedentná eskalácia konfiškácie palestínskej pôdy".



Trinásť osadníckych štvrtí, ktorých výstavbu schválil izraelský kabinet, sa nachádza po celom Predjordánsku. Niektoré z nich sú súčasťou väčších osád, zatiaľ čo iné sú prakticky samostatné, ozrejmila AFP. Ich uznanie za samostatné komunity podľa izraelského práva ešte nie je konečné.



Rada Ješa zastrešujúca samosprávne rady osád na Západnom brehu Jordánu privítala "normalizáciu" rozširovanie osád a poďakovala Smotričovi za to, že to presadzoval.



Podľa údajov Európskej únie sa v roku 2023 zaznamenal 30-ročný rekord v počte povolení na výstavbu osád, ktoré Izrael vydal.