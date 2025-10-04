< sekcia Zahraničie
Palestína víta reakciu Hamasu na mierový plán pre Pásmo Gazy
Militantné hnutie v piatok oznámilo, že prijme niektoré prvky Trumpovho mierového plán, s ktorým súhlasil aj izraelský premiér Benjamin Netanjahu.
Autor TASR
Gaza 4. októbra (TASR) - Palestínska samospráva v sobotu privítala „pozitívne“ vyhlásenia palestínskeho militantného hnutia Hamas v súvislosti s mierovým plánom amerického prezidenta Donalda Trumpa. TASR o tom informuje podľa správy stanice Sky News.
Samospráva je podľa viceprezidenta Husajna aš-Šajcha pripravená pracovať smerom k prímeriu, prepusteniu rukojemníkov a väzňov a vstupe humanitárnej pomoci do palestínskej enklávy, ako aj k „úplnému stiahnutiu izraelských síl z Pásma Gazy a zmenu na politickú cestu na základe riešenia v podobe dvoch štátov“.
Prezident Palestínskej samosprávy Mahmúd Abbás taktiež privítal odpoveď Hamasu na mierový plán a povedal, že pozornosť sa teraz sústreďuje na „okamžitý záväzok k úplnému prímeriu“.
Hamas súhlasí s odovzdaním moci i prepustením všetkých rukojemníkov, o ďalších bodoch plánu sú však podľa neho potrebné rokovania. Následne v sobotu uviedol, že je pripravený začať rozhovory o vyriešení všetkých sporných otázok v rámci spomínaného mierového plánu.
Trump v reakcii na oznámenie Hamasu vyzval Izrael, aby zastavil bombardovanie na palestínskom území.
Tento vývoj privítali viacerí svetoví lídri, predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová či generálny tajomník OSN António Guterres.
Izrael však napriek tomu pokračuje v útokoch v Gaze, kde úrady hlásia aj niekoľko obetí. O pokračovaní úderov hovoria aj samotní obyvatelia enklávy, ktorí veria, že bude čoskoro vyhlásené prímerie.
„Najdôležitejšie je, aby prímerie nadobudlo účinnosť, a aby boli prepustení izraelskí zajatci, pretože sú zámienkou pre Izrael na pokračovanie okupácie,“ uviedla obyvateľka mesta Gaza, informuje AFP. Hamas v Pásme Gazy zadržiava 47 rukojemníkov, z ktorých sú podľa izraelskej armády 25 mŕtvi.
„Najlepšie je, že samotný prezident Trump oznámil prímerie a tentokrát predtým Netanjahu nebude schopný ujsť,“ uviedol ďalší obyvateľ mesta Gaza, kde je v dôsledku vojny a blokovania prísunu pomoci zo strany Izraela vyhlásený hladomor. Podľa neho je americký prezident jediný, kto „dokáže prinútiť Izrael, aby sa podriadil a zastavil vojnu“.
Palestínčania v meste Ramalláh na Izraelom okupovanom Západnom brehu Jordánu uviedli, že Hamas „dobre zahral svoje karty“ pod americkým ultimátom. Trump totiž v piatok vyhlásil, že palestínske hnutie musí súhlasiť s navrhovanou mierovou dohodou pre Gazu do pondelka 0.00 h SELČ. Militantná skupina o niekoľko hodín po Trumpovom ultimáte oznámilo, že akceptuje niektoré časti mierového plánu.
