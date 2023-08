Palestínčan začal strieľať v Tel Avive, usmrtil policajta

Jeruzalem 5. augusta (TASR) - Ozbrojený Palestínčan začal v sobotu strieľať v centre Tel Avivu, pričom usmrtil izraelského policajného inšpektora. Útočníka sa podarilo zneutralizovať a po prevoze do nemocnice taktiež podľahol strelným zraneniam, informujú agentúry AFP a AP s odvolaním sa na izraelské úrady.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vzal hold zasahujúcim policajtom, ktorí podľa neho "zabránili omnoho vážnejšiemu útoku".



Polícia identifikovala strelca ako 22-ročného Palestínčana pochádzajúceho z okolia mesta Džanín na severe Predjordánska. Podľa správ izraelských médií išlo o muža hľadaného izraelskými tajnými službami, ktorý sa dlhodobo ukrýval v utečeneckom tábore v Džaníne.



Na internete sa objavilo video, v ktorom útočník vyzýval Palestínčanov na ozbrojený odpor proti Izraelu. Podľa izraelskej tajnej služby Šin bet bol tento muž sympatizantom palestínskej militantnej skupiny Islamský džihád.



Podozrivého muža v centre Tel Avivu spozorovali hliadkujúci mestskí policajní inšpektori. Keď sa k nemu priblížili, začal na nich strieľať a jedného z inšpektorov ťažko zranil. Zraneného policajta v kritickom stave previezli do nemocnice, kde neskôr vyhlásili za mŕtveho.



Útočník, ktorého vážne postrelil druhý z policajtov, podľahol zraneniam v tej istej telavivskej nemocnici. Predstavitelia nemocnice uviedli, že 42-ročný inšpektor "prišiel o život, keď vlastným telom zabránil veľkému útoku a svojou smrťou tak zachránil mnoho životov".



K sobotňajšiemu útoku sa zatiaľ nikto neprihlásil, palestínske radikálne hnutie Hamas ho však označilo za "odpoveď na zločiny (izraelských) okupantov a osadníkov voči nášmu (palestínskemu) ľudu".



Agentúra AFP pripomína, že k útoku v Tel Avive došlo v čase eskalujúceho násilia medzi Izraelom a Palestínčanmi, deň po tom, ako židovskí osadníci v okupovanom Predjordánsku zabili 19-ročného palestínskeho mladíka.



Od začiatku roka zahynulo pri násilnostiach súvisiacich s izraelsko-palestínskym konfliktom už najmenej 208 Palestínčanov, 28 Izraelčanov, jeden Ukrajinec a jeden Talian. Vyplýva to z bilancie, ktorú zostavila agentúra AFP na základe oficiálnych údajov z oboch strán.