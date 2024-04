Palestínčan zranil v Izraeli autom štyroch policajtov

Jeruzalem 3. apríla (TASR) - Štyria izraelskí policajti utrpeli v stredu zranenia, keď do nich pri útoku autom narazil mladý Palestínčan. Útočníka na mieste usmrtili. Oznámila to v stredu izraelská polícia, informuje TASR podľa správ agentúr AP a AFP.



K útoku prišlo nadránom na kontrolnom stanovišti v meste Kochav Jair severovýchodne od Tel Avivu. Útočník smeroval čase útoku k priechodu Eliyahu medzi Izraelom a Západným brehom Jordánu, keď sa podľa polície pokúsil pobodať príslušníkov bezpečnostných zložiek. Tí ho následne "neutralizovali" a zraneniam na mieste podľahol, uviedla polícia vo vyhlásení. Izraelskí policajti utrpeli menej závažné zranenia a boli prevezení do nemocnice na ošetrenie.



Útočníkom bol 26-ročný Palestínčan pochádzajúci z prevažne arabského mesta Tira. Palestínčania tvoria približne 20 percent populácie Izraela, pričom majú aj izraelské občianstvo a právo voliť, no čelia veľmi rozšírenej diskriminácii, pripomína AP.



Mnohí majú blízke rodinné väzby s Palestínčanmi žijúcimi na Západnom Brehu alebo v Pásme Gazy a z veľkej časti sú podporovateľmi palestínskej otázky. Izraelčania sú preto voči nim podozrievaví, dodáva AP.



Tento útok sa odohral v období vojny medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy, ktorú vyvolal útok militantov z tohto hnutia na Izrael zo 7. októbra.