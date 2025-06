Palestínčana, ktorý zaútočil na rabína,hospitalizovali na psychiatrii

Paríž 7. júna (TASR) - Palestínčan, ktorý v piatok na terase kaviarne v meste Neuilly-sur-Seine stoličkou zaútočil na rabína, bol hospitalizovaný v psychiatrickej liečebni. Na svojom webe o tom v sobotu informoval denník Le Monde, ktorý dodal, že Palestínčana bezprostredne po útoku zadržali a vzali do vyšetrovacej väzby.



Tento útok vyvolal pobúrenie v židovskej komunite i medzi členmi vlády, ktorá poukázala na „radikalizáciu“ verejnej diskusie ako na živnú pôdu pre takéto konanie.



„Muž, ktorý bol pôvodne vzatý do väzby na policajnej stanici v Neuilly-sur-Seine, sa (v piatok) popoludní podrobil psychiatrickému vyšetreniu, ktoré viedlo k jeho nútenej hospitalizácii,“ uviedla v piatok večer pre agentúru AFP príslušná prokuratúra.



Prokuratúra spresnila, že „podľa nemeckých dokladov totožnosti, ktoré mal (Palestínčan) k dispozícii“, sa narodil v meste Rafah na juhu Pásma Gazy a má 28 rokov.



Podľa zdroja blízkeho prípadu bol Palestínčanov pobyt v Nemecku už nelegálny, ale má doklad, ktorý mu umožňuje cestovať v rámci danej nemeckej spolkovej krajiny. Okrem toho požíva i status osoby, aké nemožno deportovať na územie zasiahnuté konfliktom.



Justičná polícia incident v Neuilly-sur-Seine vyšetruje ako násilný trestný čin, ktorý bolo údajne spáchaný z náboženských dôvodov.



Obeťou útoku je rabín Elie Lemmel, ktorý privolanej polícii povedal, že podobnému konaniu bol vystavený aj minulý týždeň v meste Deauville v kraji Calvados, kde ho traja opití muži udreli do brucha. „Mám pocit, že máme do činenia s rasovým motívom a je to znepokojujúce,“ uviedol rabín vo vysielaní televízie BFM. Dodal, že útočníka z Neuilly-sur-Seine doteraz nestretol.



Francúzsky premiér Francois Bayrou síce privítal fakt, že útok v Neuilly-sur-Seine nebol smrteľný, zároveň však rozhodne odsúdil „radikalizáciu verejnej diskusie“.



„Deň čo deň našu krajinu sužujú strety živené nenávisťou,“ povedal novinárom a poukázal aj na útoky na „našich moslimských krajanov“.



Rada židovských inštitúcií vo Francúzsku (CRIF) „čo najdôraznejšie odsúdila antisemitský útok na rabína“. „Vo všeobecnom kontexte, kde nenávisť voči Izraelu denne živí stigmatizáciu Židov, je tento útok ďalšou ilustráciou toxickej klímy zameranej na francúzskych Židov,“ uviedla CRIF v statuse zverejnenom na sieti X. Prezident CRIF Yonathan Arfi zdôraznil, že „nič, ani solidarita s Palestínčanmi, nemôže nikdy ospravedlniť útok na rabína.“



Pred týždňom bol v Paríži zelenou farbou posprejovaný pamätník obetiam holokaustu, tri synagógy a židovská reštaurácia. V súvislosti s týmto činom boli z vandalizmu obvinení traja Srbi, o ktorých sa predpokladá, že konali v službách cudzieho štátu.



Francúzsko má najväčšiu židovskú populáciu zo všetkých krajín mimo Izraela a USA, ako aj najväčšiu moslimskú komunitu v Európe.



Od útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na južný Izrael zo 7. októbra 2023 a od odvetnej vojenskej operácie izraelskej armády v Pásme Gazy je Francúzsko v stave vysokej pohotovosti v súvislosti s antisemitskými prejavmi, ktorých počet v poslednom období výrazne stúpol. Ide o verbálne útoky, vyhrážky, vandalizmus i nenávistné prejavy na internete, ako aj fyzické násilie. Francúzska vláda a židovské organizácie opakovane označili túto situáciu za „bezprecedentnú“ od druhej svetovej vojny.