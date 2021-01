Palestínčania by mali po 16 rokoch voliť poslancov a prezidenta

Ramalláh 15. januára (TASR) – Na palestínskych územiach sa 22. mája uskutočnia parlamentné voľby, ktoré budú prvé od roku 2005. Uvádza sa to vo výnose, ktorý v piatok podpísal palestínsky prezident Mahmúd Abbás, informovala palestínska tlačová agentúra WAFA.



Abbás zároveň stanovil 31. júl za termín prezidentských volieb – tiež prvých od roku 2005.



Okrem toho Abbás výnosom oznámil, že 31. augusta sa budú konať voľby do Palestínskej národnej rady, ktorá je orgánom Organizácie pre oslobodenie Palestíny.



Pred zverejnením týchto výnosov sa Abbás v prezidentskom paláci v Ramalláhu stretol s predsedníčkou ústrednej volebnej komisie Hannou Násirovou. Následne vyzval volebnú komisia aj vládne orgány, aby začali demokratickú volebnú kampaň vo všetkých regiónoch krajiny vrátane Jeruzalema.



Podľa spravodajského portálu L’Orient-Le Jour nateraz nie je známe, či Izrael, ktorý okupoval a anektoval východnú časť Jeruzalema, umožní palestínskym obyvateľom tejto oblasti voliť v týchto voľbách.



Radikálne hnutie Hamas, ktoré ovláda pásmo Gazy a je dlhoročným rivalom Abbásovej strany Fatah spravujúcej palestínsku samosprávu v Predjordánsku, zatiaľ na Abbásov výnos nereagovalo.



L’Orient-Le Jour pripomenul, že Hamas a Fatah sa v septembri minulého roku dohodli na usporiadaní parlamentných volieb do šiestich mesiacov.



Oznámenie o termíne volieb na palestínskych územiach prišlo v kontexte dialógu medzi palestínskymi frakciami, ktorý sa začal v nádeji, že spoja sily s cieľom čeliť normalizácii vzťahov medzi Izraelom a krajinami Perzského zálivu vrátane Spojených arabských emirátov.



Abbás, ktorý v poslednom desaťročí opakovane sľuboval konanie volieb, v piatok neoznámil, či sa mieni uchádzať o znovuzvolenie do funkcie prezidenta Palestínskej samosprávy.