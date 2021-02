Palestínčania dostali od Emirátov 20.000 dávok ruských vakcín

Rafah 21. februára (TASR) - Do palestínskeho pásma Gazy priviezli v nedeľu približne 20.000 dávok ruských vakcín proti novému koronavírusu. Dodávku očkovacej látky Sputnik V zaistili Spojené arabské emiráty (SAE), informovala agentúra AFP.



Vakcíny priviezli do Gazy cez hraničný priechod Rafah, ktorý spája túto izolovanú palestínsku enklávu s Egyptom. Neboli teda prepravené cez územie Izraela, ktorý voči pásmu Gazy uplatňuje prísnu blokádu.



Podľa AFP má dovezenie ruských vakcín do Gazy aj politický rozmer. Zásluhy za ich zaistenie si pripisuje exilový palestínsky politik Muhammad Dahlán, ktorý je bezpečnostným poradcom vplyvného korunného princa SAE Muhammada bin Zájida, faktického vládcu tejto bohatej arabskej krajiny.



Podľa niektorých Palestínčanov je dodanie vakcín do Gazy politickým gestom pred dlhoodkladanými parlamentnými a prezidentskými voľbami na palestínskych územiach, ktoré by sa mali uskutočniť v máji a júni.



Muhammad Dahlán je bývalým popredným členom palestínskeho hnutia Fatah, ktoré vládne v Predjordánsku, zatiaľ čo Gazu ovláda islamistické hnutie Hamas. Dahlán je považovaný za jedného z hlavných politických rivalov palestínskeho prezidenta Mahmúda Abbása. Objavili sa dohady, že by Dahlán mohol v nadchádzajúcich voľbách kandidovať proti Abbásovi.



Privezenými ruskými vakcínami by sa mali zaočkovať zdravotníci v pásme Gazy, kde sa masová vakcinácia ešte nezačala.



Vôbec prvé vakcíny proti koronavírusu doviezli do Gazy 17. februára. Tisíc dávok vakcíny Sputnik V, poskytnutých Abbásovou vládou, bolo do pásma privezených z Predjordánska cez územie Izraela. Izraelské úrady najskôr dodanie zásielky dva dni blokovali, načo ich Palestínčania obvinili z porušovania medzinárodného práva.