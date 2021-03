Palestínčania dostali prvé vakcíny prostredníctvom iniciatívy COVAX

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Ramalláh 17. marca (TASR) - Palestínčania dostali v stredu prvú dodávku vakcín proti koronavírusu prostredníctvom medzinárodnej iniciatívy COVAX zameranej na distribúciu vakcín do chudobnejších krajín, informovala agentúra AFP.Ešte predtým dorazilo v rámci programu COVAX na Letisko Bena Guriona neďaleko Tel Avivu pre Palestínčanov približne 60.000 dávok vakcín od spoločností Pfizer a AstraZeneca, uviedol izraelský bezpečnostný zdroj.Dodávku privítal aj vyslanec Organizácie Spojených národov (OSN) pre Blízky východ Tor Wennesland. "" uviedol vo vyhlásení.Palestínska samospráva (PA) uviedla, že s očkovaním sa začne v nedeľu, prednosť dostanú osoby staršie ako 75 rokov, pacienti s rakovinou a zdravotnícky personál.Vakcíny prichádzajú v čase preplnených palestínskych nemocníc, čo je v ostrom kontraste so situáciou v susednom Izraeli, ktorý plne zaočkoval takmer 46 percent svojej populácie vakcínami spoločností Pfizer/BioNTech.Skupiny na ochranu práv vyzvali Izrael, aby rozšíril svoju očkovaciu kampaň na celé okupované územie, ten však tvrdí, že zodpovednosť za zdravie nesie Palestínska samospráva. Izrael poskytol 5000 dávok vakcíny palestínskym zdravotníkom a zaočkoval 90.000 Palestínčanov, ktorí pracujú v Izraeli alebo v židovských osadách na Západnom brehu.Spojené arabské emiráty zaslali do pásma Gazy, čo je palestínska enkláva s dvoma miliónmi obyvateľov, okolo 60.000 dávok ruskej vakcíny Sputnik V. Palestínčania tiež dostanú 100.000 dávok čínskej vakcíny a takmer dva milióny ďalších dávok prostredníctvom programu COVAX.V pásme Gazy potvrdili úrady zdravotníctva od začiatku pandémie viac ako 57.000 infikovaných ľudí, z toho viac ako 568 mŕtvych. Na okupovanom Západnom brehu je zaznamenaných okolo 156.000 pacientov, z toho viac ako 1745 úmrtí.