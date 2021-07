Palestínčania hádzali na izraelské auto zápalné fľaše

Jeruzalem 25. júla (TASR) – Vojaci židovského štátu postrelili v sobotu palestínskeho útočníka, ktorý na území západného brehu Jordánu hádzal zápalné fľaše a kamene na izraelské auto. Píše o tom nedeľné vydanie on-line denníka The Times of Israel s odvolaním sa na oficiálne armádne vyhlásenie.



Príslušníci armády začali naháňať aj ďalších dvoch podozrivých páchateľov, ktorých nakoniec dolapili a zatkli. Výtržnosti, pri ktorých zmienení traja palestínski Arabi hádzali na automobil Molotovove koktaily a kamene, sa odohrali neďaleko židovskej osady Mevo Dotan.



Vojaci pri zatýkaní, ktorého cieľom bolo zmariť prípadný možný teroristický útok, začali na páchateľov strieľať a zranili pri tom jedného z nich. Jeho zdravotný stav nebol bezprostredne známy, približujú The Times of Israel. Správy o ranených či obetiach z radov vojakov neboli hlásené.



V piatok bol pri potýčkach s izraelskými vojakmi v palestínskej dedine Bajta na západnom brehu Jordánu postrelený palestínsky mladík, ktorý po prevoze do nemocnice zomrel.



V Bajte na severe Predjordánska sa v ten deň zhromaždili na protiizraelských protestoch stovky palestínskych Arabov. Táto oblasť je dejiskom častých demonštrácií proti rozširovaniu židovských osád na palestínskom území.