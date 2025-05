Palestínčania hlásia 20 mŕtvych pri izraelskom útoku na školu v Gaze

Gaza 26. mája (TASR) — Najmenej 20 ľudí vrátane žien a detí prišlo o život a desiatky utrpeli zranenia pri útoku izraelských ozbrojených síl na školu v palestínskom meste Gaza, v ktorej našli útočisko vysídlené osoby. Agentúru Reuters o tom v noci na pondelok informovali miestne úrady.



Agentúra AFP citovala miestnu civilná ochranu, ktorá na platforme Telegram uviedla, že útok „izraelských okupačných síl“ na školu v štvrti Darádž si vyžiadal 13 mŕtvych a 21 zranených.



Niektoré telá boli podľa záberov kolujúcich na sociálnych sieťach, ktorých pravosť sa agentúre Reuters nepodarilo bezprostredne overiť, značne spálené.



Izraelská armáda sa k týmto tvrdeniam zatiaľ nevyjadrila.



Izrael začiatkom mája zintenzívnil svoje vojenské operácie v palestínskom Pásme Gazy s tým, že sa snaží eliminovať vojenské a vládne kapacity militantného hnutia Hamas a priviesť späť zostávajúcich rukojemníkov, ktorí boli zajatí pri vpáde jeho bojovníkov do južného Izraela 7. októbra 2023.



Izraelské ozbrojené sily v nedeľu podľa portálu Times of Israel uviedli, že cieľom ich novej pozemnej operácie proti Hamasu, ktorá sa začala pred týždňom, je do dvoch mesiacov obsadiť 75 percent územia Pásma Gazy. Doteraz majú pod kontrolou približne 40 percent oblasti. USA však podľa informácií televízie i24News požiadali Izrael, aby implementáciu tohto plánu odložil a umožnil pokračovanie rokovaní s Hamasom o dohode o prepustení izraelských rukojemníkov a prímerí.