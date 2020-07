Palestínčania očakávajú, že Biden proizraelský prístup USA

Ramalláh 9. júla (TASR) – Palestínski lídri očakávajú, že demokrat Joe Biden v prípade svojho víťazstva v novembrových prezidentských voľbách zmierni proizraelskú politiku Washingtonu, informovala vo štvrtok agentúra Reuters.



Američania žijúci na území Palestíny Bidenovu kampaň podporujú, uvádza Reuters s odvolaním sa na zdroje oboznámené so situáciou.



Americký prezident Donald Trump uznal Jeruzalem za hlavné mesto Izraela, presunul tam americké veľvyslanectvo a predstavil mierový plán, na základe ktorého by Izraelu pripadli územia na Západnom brehu Jordánu. Tieto územia chcú Palestínčania začadiť do svojho štátu, pripomína Reuters.



Trumpove kroky vrátane zrušenia finančnej pomoci pre palestínsku autonómiu spôsobili, že palestínske úrady prerušili väzby s Washingtonom.



Palestínsky premiér Muhammad Ištajja minulý týždeň vyjadril nádej, že Bidenovo možné víťazstvo by prinieslo úplne inú dynamiku. Ištajja sa tak vyjadril počas virtuálnej konferencie s Carnegieho nadáciou pre medzinárodný mier.



Biden sa uchádza o prezidentskú kandidatúru Demokratickej strany. V novembrových prezidentských voľbách bude jeho súperom republikán Donald Trump.



„Biden je proti akýmkoľvek jednostranným krokom ktorejkoľvek zo strán, ktoré by znížili šance na riešenie na úrovni dvoch štátov," povedal hovorca Bidenovej kampane Michael Gwin. Biden podľa hovorcových slov s anexiu nesúhlasí teraz a nebude s ňou súhlasiť ani ako prezident.



Izrael okupuje územia na západnom brehu Jordánu – v Predjordánsku – od šesťdňovej vojny z roku 1967. Z pohľadu medzinárodného práva sú židovské osady postavené na týchto územiach ilegálne a bránia pokračovaniu mierového procesu, keďže sa rozprestierajú na územiach vnímaných Palestínčanmi ako súčasť ich budúceho štátu.