Palestínčania odmietajú plány Izraela týkajúce sa osád v Predjordánsku
Päť zo schválených židovských osád existuje už niekoľko rokov, avšak bez potrebného povolenia od izraelských úradov.
Autor TASR
Ramalláh 23. decembra (TASR) - Palestínska samospráva v utorok odsúdila plán Izraela zriadiť na okupovanom Západnom brehu Jordánu ďalších 19 osád a obvinila ho zo sprísnenia kontroly nad palestínskym územím. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Zriadenie 19 osád na okupovanom Západnom brehu Jordánu odobrili izraelské úrady v nedeľu 21. decembra. Celkový počet osád schválených za posledné tri roky sa tak zvýšil na 69, uvádza sa v oficiálnom vyhlásení.
Tento návrh predložili minister financií Becalel Smotrič a minister obrany Jisrael Kac.
Smotričov úrad vo vyhlásení uviedol, že Izrael takto „v praxi blokuje vznik palestínskeho teroristického štátu“. Avizoval, že Izrael bude aj naďalej rozvíjať, budovať a osídľovať pôdu predkov.
Päť zo schválených židovských osád existuje už niekoľko rokov, avšak bez potrebného povolenia od izraelských úradov.
Palestínske ministerstvo zahraničných vecí so sídlom v Ramalláhu vo svojom vyhlásení z utorka označilo tento plán Izraela za „nebezpečný krok zameraný na sprísnenie koloniálnej kontroly nad celým palestínskym územím“ a za pokračovanie „politík apartheidu, osídľovania a anexie, ktoré podkopávajú neodňateľné práva palestínskeho ľudu“.
Agentúra AFP 13. decembra s odvolaním sa na správu generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa uviedla, že rozširovanie izraelských osád na okupovanom Západnom brehu Jordánu dosahuje v súčasnosti najvyššie tempo minimálne od roku 2017, keď OSN začala tieto údaje sledovať.
Podľa Guterresovej správy boli v roku 2025 „plány na výstavbu takmer 47.390 bytových jednotiek vo fáze ďalšieho konania, schválenia alebo vyhlásenia súťaže, pričom v roku 2024 ich bolo približne 26.170“.
Guterres pritom odsúdil „neustávajúce" rozširovanie osád, pretože „naďalej podnecuje napätie, bráni Palestínčanom v prístupe k ich pôde a ohrozuje životaschopnosť plne nezávislého, demokratického, súvislého a suverénneho palestínskeho štátu“, citovala ho AFP.
