Palestína odvolala svojho veľvyslanca v Spojených arabských emirátoch

Jeruzalem 13. augusta (TASR) - Palestínčania sa rozhodli odvolať svojho veľvyslanca v Spojených arabských emirátoch (SAE). Došlo k tomu po stredajšom ohlásení dohody o nadviazaní úplných diplomatických vzťahov, ktorú dosiahli Izrael so SAE a sprostredkovali ju USA. S odvolaním na palestínske médiá o tom informovala agentúra AP.



Dosiahnutie prelomovej dohody oznámil na Twitteri americký prezident Donald Trump, pričom zverejnil aj príslušné spoločné vyhlásenie USA, SAE a Izraela. Po podpise uvedenej dohody, ku ktorému ešte nedošlo, by sa SAE po Egypte a Jordánsku stali treťou arabskou krajinou, ktorá by s Izraelom nadviazala aktívne diplomatické vzťahy.



Izrael v rámci dohody súhlasil s tým, že "pozastaví" svoje plány na pripojenie židovských osád a ďalších území v okupovanom Predjordánsku, uvádza sa vo vyhlásení USA, SAE a Izraela.



Netanjahu neskôr povedal, že súhlasil s odložením anexie, uviedol však, že tieto plány sú stále "na stole" a dodal, že on sám sa "nikdy nevzdá našich (izraelských) práv na našu zem".



Dohodu okamžite odmietlo palestínske militantné hnutie Hamas, ktoré ovláda pásmo Gazy, pričom ju označilo za "odmenu za izraelskú okupáciu a zločiny". Hovorca Hamasu Házim Kásim agentúre AFP povedal, že dohoda "neslúži palestínskej veci".



Palestínska samospráva dohodu taktiež následne "ostro odmietla" a vo veci vyzvala na mimoriadne zasadnutie Ligy arabských štátov (LAŠ). Palestínsky prezident Mahmúd Abbás dohodu označil za "agresiu" a "zradu" voči Palestínčanom, ktorí požadujú, aby od nej SAE odstúpili.