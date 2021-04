Palestínčania opäť vypálili rakety, juh Izraela však nezasiahli

Jeruzalem 28. apríla (TASR) - Radikáli z palestínskeho pásma Gazy vystrelili v noci na stredu smerom na Izrael dve rakety, ktoré však juh Izraela nezasiahli, pretože dopadli ešte na palestínskom území. S odvolaním sa na oznámenie izraelskej armády zverejnené na sociálnej sieti Twitter o tom informoval denník The Times od Israel.



K pokusu o raketové ostreľovanie izraelského územia došlo po tom, ako sa situácia v pohraničnej oblasti Izraela v utorok upokojila a počas dňa tam nezaznamenali žiadne raketové útoky.



Od večera 23. apríla do rána 24. apríla radikáli z pásma Gazy vystrelili na izraelské územie asi 40 rakiet, pričom šesť z nich zachytil mobilný systém protivzdušnej obrany Železná kupola. Zvyšné rakety explodovali v neobývaných oblastiach.



V reakcii na to izraelské lietadlá a tanky zaútočili na vojenské ciele Hamasu v palestínskej enkláve.



V noci na pondelok zo sektora Gaza na Izrael vystrelili najmenej štyri rakety, dve z nich zachytil izraelský systém protivzdušnej obrany.



Izrael na tieto útoky nereagoval obvyklou vojenskou odvetou, ale v pondelok ráno až do odvolania uzavrel pre palestínske lode rybolovný sektor pri pobreží pásma Gazy.



Palestínske skupiny uviedli, že víkendové raketové útoky boli reakciou na pokračujúce nepokoje v Jeruzaleme, kde jeho arabskí obyvatelia už niekoľko dní demonštrujú proti obmedzeniam zavedeným Izraelom počas moslimského pôstneho mesiaca ramadán.



K zodpovednosti za útoky z noci na sobotu sa prihlásili dve frakcie z pásma Gazy: Ľudový front za oslobodenie Palestíny a odnož Brigád mučeníkov mučeníkov al-Aksá. Podľa Izraela však priamu zodpovednosť za akúkoľvek eskaláciu nesie radikálne hnutie Hamas.



Pásmo Gazy je od roku 2007, keď ho ovládlo hnutie Hamas, pod námornou a pozemnou blokádou Izraela, ku ktorej sa pripojil i Egypt. Obe krajiny to odôvodňujú ochranou svojich bezpečnostných záujmov. Blokáda komplikuje najmä humanitárnu situáciu v oblasti, kde v ťažkých podmienkach žijú dva milióny obyvateľov. Situáciu ešte viac zhoršuje lockdown zavedený z dôvodu šírenia pandémie koronavírusu.



Izrael, USA i EÚ považujú Hamas za teroristickú organizáciu.