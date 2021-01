Palestínčania požiadali EÚ o vyslanie volebných pozorovateľov

Jeruzalem 25. januára (TASR) - Palestínski volební predstavitelia požiadali v nedeľu Európsku úniu, aby vyslala pozorovateľov na monitorovanie tohtoročných parlamentných a prezidentských volieb na palestínskych územiach, prvých za 15 rokov. Informovala o tom agentúra AP.



Voľby vyhlásené na máj a júl sú vnímané ako dôležitý krok k ukončeniu rozdelenia palestínskych území medzi dve konkurenčné vlády. Islamistické militantné hnutie Hamas v roku 2007 ovládlo pásmo Gazy a medzinárodne uznávaná Palestínska samospráva odvtedy vládne len v samosprávnych oblastiach Izraelom okupovaného Predjordánska.



Snahy o zmierenie v minulosti opakovane zlyhali. Nedeľňajšia pozvánka pre EÚ je však známkou, že Palestínčania to s voľbami myslia vážne, píše AP.



Ústredná volebná komisia oznámila, že jej predseda Hanná Násir predložil pozvanie na vyslanie pozorovateľov Európskej únii i Európskemu parlamentu. Zdôraznil v nej "dôležitosť medzinárodného pozorovania volebného procesu, obzvlášť zo strany EÚ".



Palestínčania sa obrátili na EÚ, aby zabezpečila transparentnosť volieb, a tiež v nádeji na zvýšenie tlaku na Izrael, aby umožnil hlasovať Palestínčanom v anektovanom východnom Jeruzaleme. Izrael svoj postoj v tejto záležitosti zatiaľ neoznámil.



Palestínčania požadujú, aby bol východný Jeruzalem hlavným mestom ich budúceho štátu. Izrael považuje za svoje hlavné mesto celý Jeruzalem.



EÚ, ktorá podporuje vytvorenie nezávislého palestínskeho štátu s hlavným mestom vo východnom Jeruzaleme, na žiadosť o pozorovanie volieb zatiaľ nereagovala. Hovorca jej kancelárie na palestínskych územiach však potvrdil "ochotu poskytnúť všetko, čo je možné, pre úspech volebného procesu".



Palestínsky prezident Mahmúd Abbás vydal 15. januára výnos, v ktorom stanovil termín parlamentných volieb na 22. mája a prezidentských volieb na 31. júla.



Neistota ohľadom hlasovania vo východnom Jeruzaleme je jednou z možných prekážok, ktoré by mohli plánované voľby zmariť. Zástupcovia Abbásovej strany Fatah a Hamasu by sa mali stretnúť vo februári v Egypte v snahe dohodnúť logistické otázky volieb.