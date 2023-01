Palestínčania prerušili bezpečnostné väzby s Izraelom

Ramalláh 26. januára (TASR) - Palestínska samospráva vo štvrtok oznámila, že pozastavuje koordináciu s Izraelom v bezpečnostných otázkach, uvádza TASR.



Ako informovala agentúra AFP, toto rozhodnutie padlo po štvrtkovej razii izraelských bezpečnostných zložiek v utečeneckom tábore Džanín na severe Predjordánska, pri ktorej prišlo o život deväť Palestínčanov.



Denník The Times of Israel (TOI) na svojom webe pripomenul, že zastavenie takejto koordinácie je krok, o ktorý sa Palestínčania pokúsili už v minulosti, avšak s malým úspechom.



TOI objasnil, že Izrael a Palestínska samospráva udržiavajú vzájomné väzby v bezpečnostnej oblasti v rámci spoločného úsilia o potláčanie islamistických radikálov.



Palestínske kroky na pozastavenie tejto koordinácie boli podľa TOI krátkodobé – čiastočne aj pre výhody, ktoré z týchto vzťahov palestínske vedenie má, a tiež pre tlak USA a Izraela na ich zachovanie.



Analytici tvrdia, že koordinácia medzi izraelskými a palestínskymi bezpečnostnými silami na okupovanom Západnom brehu Jordánu je pre Izrael kľúčová, pretože sa snaží zabrániť tomu, aby militantné islamistické hnutie Hamas, kontrolujúce pásmo Gazy, získalo oporu aj v Predjordánsku. Spomínaná spolupráca však prospieva aj palestínskej vláde, ktorej dominuje Abbásova strana Fatah – dlhoročný súper Hamasu.



Podpredseda vlády Palestínskej samosprávy Nabíl Abú Rudajná podľa TOI okrem toho informoval, že palestínske vedenie má v pláne podať na Izrael sťažnosti v Bezpečnostnej rade OSN a Medzinárodnom trestnom súde a chce kontaktovať aj iné medzinárodné inštitúcie.



TOI informoval, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu po hodnotiacom stretnutí s najvyššími predstaviteľmi rezortu obrany vyzdvihol izraelské bezpečnostné zložky zapojené do štvrtkovej operácie zameranej na palestínsku bunku Islamského džihádu, ktorá údajne plánovala teroristické útoky.



Netanjahu dal jasne najavo, že Izrael nechce situáciu ďalej eskalovať, konštatoval TOI. Netanjahu však informoval, že dal bezpečnostným zložkám pokyn "pripraviť sa na akýkoľvek scenár v rôznych oblastiach s cieľom zaistiť bezpečnosť izraelských občanov."



"Všade, kde si palestínska samospráva neplní svoje právomoci, budeme nútení vstúpiť a prekaziť teroristické útoky," píše sa v správe úradu premiéra pre ministrov izraelskej vlády. Uvádza sa v nej tiež, že izraelskí vojaci boli počas razie ostreľovaní ako prví a vynaložili maximálne úsilie, aby pri opätovaní streľby nezasiahli civilistov.



TOI informoval, že izraelská polícia zverejnila zábery zo štvrtkovej razie v utečeneckom tábore Džanín nasnímané kamerou na prilbe jedného z izraelských vojakov.



Vidno na nich, ako príslušníci protiteroristickej jednotky polície Jamam odpaľujú rakety a hádžu výbušniny smerom na byt, v ktorom bola údajne skrýša bunky Palestínskeho islamského džihádu .



Pri následných zrážkach zahynulo deväť Palestínčanov vrátane niekoľkých členov bunky, ďalších ozbrojencov a najmenej jeden nezúčastnený civilista. Ďalších 20 ľudí bolo zranených.



Šéf pohraničnej polície Amir Kohen vyzdvihol príslušníkov jednotky Jamam za to, že konali "odvážne, pokojne a profesionálne, keď boli pod silnou paľbou a riskovali svoje životy," dodali TOI.