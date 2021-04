Palestínčania sa búria proti odkladu volieb, Hamas to označil za puč

Na archívnej snímke z 22. januára 2020 palestínsky prezident Mahmúd Abbás. Foto: TASR/AP

Ramalláh 30. apríla (TASR) - Stovky Palestínčanov vyšli v noci na piatok do ulíc mesta Ramalláh, aby protestovali proti odkladu volieb, ktorý vo štvrtok večer oznámil palestínsky prezident Mahmúd Abbás. Radikálne hnutie Hamas označilo zrušenie volieb zaa "puč", napísal denník The Times of Israel.Abbás svoje rozhodnutie oznámil vo štvrtok večer v televíznom prejave, ktorý bol odvysielaný po jeho stretnutí so zástupcami viacerých palestínskych politických frakcií.V prejave uviedol, že parlamentné a prezidentské voľby na palestínskych územiach budú odložené a hlasovanie sa uskutoční až vtedy, keď v ňom bude zaručená účasť obyvateľov východného Jeruzalema.Palestínska volebná komisia nedávno ubezpečila, že môže zriadiť volebné miestnosti v mestách v blízkosti Jeruzalema ležiacich na okupovanom Západnom brehu Jordánu.Abbás však vo štvrtok večer túto možnosť odmietol s tým, že chce, aby sa hlasovalo v Jeruzaleme, a aby tam politické strany mohli viesť svoju predvolebnú kampaň.Izrael doteraz nezaujal oficiálne stanovisko k otázke hlasovania Palestínčanov vo východnom Jeruzaleme, ktorý považuje za svoje zvrchované územie.Pôvodne sa 22. mája mali na palestínskych územiach konať voľby do zákonodarného zboru a na 31. júla boli naplánované prezidentské voľby. Malo ísť o prvé voľby na palestínskych územiach po 15 rokoch. Mnoho Palestínčanov dúfalo, že voľby privedú do palestínskej politiky, kde dominujú starnúci "veteráni", nových lídrov.Denník The Times of Israel v reakcii na najnovší vývoj napísal, že Abbásovo rozhodnutie sa vo všeobecnosti interpretuje tak, že voľby na palestínskych územiach sa v blízkej budúcnosti neuskutočnia.Vzhľadom na Abbásovo rozhodnutie o odklade volieb palestínska volebná komisia oznámila zastavenie svojich aktivít zameraných na prípravu volieb vyhlásených začiatkom januára v rámci projektu "zmierenia" medzi Abbásom vedenou sekulárnou stranou Fatah a islamistami z Hamasu.Dohady o tom, že Abbás voľby zruší sa objavili už pred niekoľkými týždňami.Podľa pozorovateľov súviseli najmä s tým, že Hamas by v parlamentných voľbách mohol dosiahnuť dobrý výsledok, a to pre zväčšujúce sa rozpory vnútri Abbásovho Fatahu.Hamas ovláda pásmo Gazy - územie s dvoma miliónmi obyvateľov -, ale snaží sa rozšíriť svoj vplyv aj na Západný breh Jordánu, kde žije 2,8 milióna Palestínčanov a kde vládne hnutie Fatah.Ako je známe, Izrael a západné krajiny považujú Hamas za teroristickú skupinu a pravdepodobne by bojkotovali každú palestínsku vládu, ktorej by bol súčasťou.Palestínska volebná komisia do volieb zaregistrovala viac ako 30 kandidátnych listín. Medzi nimi sú aj dve politické zoskupenia prebehlíkov z Fatahu. Jedno vedie Abbásov dlhoročný oponent Muhammad Dahlán, ktorý žije v exile v Spojených arabských emirátoch, a na čele druhého je Násir Kidwa, synovec zosnulého palestínskeho vodcu Jásira Arafata.varoval tento týždeň Daúd abú Libda, kandidát zo zoskupenia Muhammada Dahlána, uviedla agentúra AFP.Bývalý poradca Palestínskej samosprávy Ghajs Umarí, ktorý pracuje vo washingtonskom Inštitúte pre politiku Blízkeho východu, pre The Times of Israel uviedol, že Abbása varoval, že politikou frustrovaní Palestínčania sa nevzdajú svojej nádeje v zmenu. Podľa Umarího táto situácia môže ľahko vyústiť v vzburu alebo ešte hlbšie rozdelenie palestínskeho tábora.dodal.