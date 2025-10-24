< sekcia Zahraničie
Palestínčania sa dohodli na odovzdaní správy Gazy komisii technokratov
Hlavné palestínske skupiny vrátane militantného Hamasu a hnutia Fatah v Káhire oznámili, že sa zhodli na potrebe vytvoriť nezávislú technokratickú komisiu, ktorá bude spravovať povojnové Pásmo Gazy.
Autor TASR
Káhira 24. októbra (TASR) - Hlavné palestínske skupiny vrátane militantného hnutia Hamas a hnutia Fatah v piatok v egyptskej Káhire oznámili, že sa zhodli na potrebe vytvoriť nezávislú technokratickú komisiu, ktorá bude spravovať povojnové Pásmo Gazy. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP.
Skupiny sa dohodli na „odovzdaní správy Pásma Gazy dočasnej palestínskej komisii zloženej z nezávislých technokratov, ktorí budú riadiť záležitosti týkajúce sa života a základných služieb v spolupráci s arabskými bratmi a medzinárodnými inštitúciami“, vyplýva zo spoločného vyhlásenia.
Uvádza sa v ňom, že skupiny sa dohodli spolupracovať na zjednotení spoločného postoja „s cieľom bojovať proti výzvam, ktorým Palestínčania čelia“. V dokumente vyzývajú na stretnutie všetkých síl, aby sa „dohodli na národnej stratégii a revitalizácii Organizácie za oslobodenie Palestíny (PLO) ako jediného legitímneho zástupcu palestínskeho ľudu“.
Zhodli sa aj na nasadení mierových síl Organizácie Spojených národov (OSN) v Pásme Gazy. „Účastníci stretnutia v Káhire sa zhodli na potrebe prijať všetky možné opatrenia na zachovanie stabilnej situácie v celej Gaze. Potvrdili tiež, že je dôležité, aby OSN prijala rezolúciu o nasadení mierových síl v enkláve s cieľom monitorovať dodržiavanie prímeria,“ uviedli skupiny.
Agentúra AFP uvádza, že Hamas a jeho dlhoročný rival Fatah od štvrtka rokujú v Káhire o druhej fáze mierového plánu predloženého americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Riaditeľ egyptskej spravodajskej služby Hasan Rašád sa tiež údajne stretol s poprednými predstaviteľmi skupín Palestínsky islamský džihád, Demokratický front pre oslobodenie Palestíny (DFLP) a Ľudový front za oslobodenie Palestíny.
