Palestínčania stiahli žiadosť, aby OSN hlasovala o mierovom pláne USA

New York 10. februára (TASR) - Palestínčania stiahli svoju žiadosť, aby Bezpečnostná rada OSN v utorok hlasovala o odmietnutí amerického mierového plánu pre Blízky východ. Palestínska žiadosť totiž nezískala dostatočnú medzinárodnú podporu. V pondelok to pre tlačovú agentúru AFP uviedli diplomati.



Predmetnú rezolúciu predložili Indonézia a Tunisko a hrozilo, že nedostane súhlasných deväť z 15 hlasov, čo je minimum požadované pre prijatie - avšak len pod podmienkou, že by ju nevetoval žiaden stály člen Rady.



Palestínsky prezident Mahmúd Abbás sa má tiež zúčastniť na utorkovom zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN venovanom mierovému plánu, ktorý prezident USA Donald Trump predstavil 28. januára. Plán, ktorý má vyriešiť aj vlečúci sa izraelsko-palestínsky konflikt, umožňuje izraelské anektovanie väčšiny západného brehu Jordánu, ako aj vznik demilitarizovaného palestínskeho štátu.



Náhle stiahnutie žiadosti Palestínčanov prišlo po tom, čo Spojené štáty - ktoré majú ako stály člen BR OSN právo veta - navrhli sériu pozmeňovacích návrhov k predloženej rezolúcii, o ktorých by sa mohlo na utorňajšom zasadnutí hlasovať.



V pozmeňovacích návrhoch, ktoré mala AFP možnosť vidieť, USA výrazne menia celý text a vypadávajú z neho zmienky o hraniciach z roku 1967 ako o základoch pre mier medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi.



Z návrhu je tiež vynechaná veta, že židovské osady, postavené na západnom brehu Jordánu (v Predjordánsku) po roku 1967, sú ilegálne. Za také ich pritom pokladá každá krajina okrem USA a Izraela.



Spojené štáty sa tiež snažia vyhýbať slovám, ktoré stotožňujú východný Jeruzalem s okupovaným západným brehom Jordánu.



Trumpov plán vyzýva na uznanie Jeruzalema ako nerozdeleného hlavného mesta Izraela, pričom palestínskym hlavným mestom by boli jeruzalemské predmestia.



O texte návrhu rezolúcie ešte prebiehajú diskusie, povedal nemenovaný diplomat. Ďalší diplomati však pochybujú o tom, či hlasovanie prebehne niekedy neskôr, lebo vo veci existujú veľké názorové rozdiely.



Palestínčania sa snažia o samostatný štát, ktorý by tvorili dve palestínske enklávy - pásmo Gazy a Predjordánsko, pričom hlavným mestom by mal byť východný Jeruzalem. Tento štát by existoval v mieri popri Izraeli.