Palestínčania dúfajú v reštart vzťahov s USA za Bidena

Rím 26. novembra (TASR) - Palestínske vedenie je "optimistické" v tom, že sú šance na reštart vzťahov so Spojenými štátmi za vlády novozvoleného prezidenta Joea Bidena, vyhlásil vo štvrtok palestínsky minister zahraničných vecí Rijád al-Malkí. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



"Máme dostatok dôvodov na obnovenie kontaktov s novou americkou administratívou vo chvíli, keď sa ujme úradovania", ale dokonca aj skôr, povedal minister al-Malkí na online konferencii MED 2020 v Ríme o zahraničnej politike.



"Celkovo sme optimistickí a sme pripravení na kontakty s novou administratívou," dodal al-Malkí s tým, že palestínsky prezident Mahmúd Abbás očakáva telefonický rozhovor s Bidenom.



Al-Malkí podľa svojich slov očakáva, že nový líder USA "sa zbaví Trumpovho dedičstva" na Blízkom východe, teda aj takzvanej "dohody storočia" a Abrahámových dohôd.



Abrahámove dohody, podpísané vo Washingtone v septembri, predstavujú historickú normalizáciu vzťahov medzi Izraelom a arabskými krajinami - Bahrajnom a Spojenými arabskými emirátmi (SAE).



Palestínsku lídri obvinili po podpise dokumentov oba arabské štáty zo "zrady".



Vo štvrtok však al-Malkí použil zmierlivejší tón a vymenoval podmienky, na základe ktorých Palestínčania neprerušia vzťahy s arabskými krajinami, ktoré uznávajú Izrael.



"Keďže otvorene vyhlásili, že podporujú palestínsku otázku, že stále veria v arabskú mierovú iniciatívu, potom nemáme problém s pokračovaním našich vzťahov s Bahrajnom a so Spojenými arabskými emirátmi - ani so žiadnou inou krajinou v arabskom svete, ktorá sa rozhodne v blízkej budúcnosti normalizovať vzťahy s Izraelom," vysvetlil šéf palestínskej diplomacie.