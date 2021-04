Palestínčania údajne plánujú zrušiť dlho odkladané voľby

Jeruzalem 27. apríla (TASR) - Palestínska samospráva plánuje zrušiť dlho odkladané prezidentské a parlamentné voľby, ktoré mali byť prvými na palestínskych územiach od roku 2005. Uviedli to nemenovaní egyptskí vládni predstavitelia, ktorých v utorok citovala agentúra AP.



Dôvodom plánov na zrušenie palestínskych volieb je podľa nich skutočnosť, že Izrael nechce k hlasovacím urnám pustiť obyvateľov anektovaného východného Jeruzalema.



Ako píše agentúra AP, toto rozhodnutie by fakticky umožnilo židovskému štátu zmariť palestínske voľby, hoci z ich zrušenia by mohol profitovať aj dlhoročný palestínsky prezident Mahmúd Abbás.



Očakáva sa, že Abbásova strana Fatah, ktorá sa pre názorové nezhody rozdelila do troch konkurenčných kandidátok, by v nadchádzajúcich voľbách stratila moc v prospech islamského militantného hnutia Hamas.



Palestínčania chcú podľa egyptských zdrojov rozhodnutie o zrušení volieb oznámiť vo štvrtok na stretnutí palestínskych frakcií, uviedli egyptský diplomat a člen egyptskej spravodajskej služby. Dodali, že Egypt rokuje s Izraelom s cieľom dosiahnuť kompromis, ktorý by umožnil konanie volieb, zatiaľ však neúspešne.



Podľa spomínaného člena spravodajskej služby Hamas nástojí na tom, aby sa voľby konali. Fatah ani Hamas však zhodne požadujú, aby medzinárodné spoločenstvo zaistilo, aby vo voľbách mohli svoje hlasy odovzdať aj obyvatelia východného Jeruzalema.



Obe frakcie podľa AP momentálne diskutujú o možnom vytvorení vlády jednoty v prípade, že dôjde k zrušeniu, respektíve odkladu volieb.



Podľa Palestínskeho volebného výboru žije vo východnom Jeruzaleme 6000 voličov, ktorí musia v súlade s prechádzajúcimi dohodami svoje hlasovacie lístky podať cez izraelskú poštu; ostatných 150.000 obyvateľov môže hlasovať bez súhlasu židovského štátu.



Tento malý počet voličov, ktorí potrebujú súhlas Izraela, by s najväčšou pravdepodobnosťou výsledky volieb nijako neovplyvnil, komentuje AP. Ich volebná účasť je však symbolicky veľmi dôležitá pre Palestínčanov, ktorí si robia nároky na východný Jeruzalem. Izrael sa doteraz nevyjadril, či týmto arabským voličom dovolí hlasovať.



Izrael a iné krajiny medzinárodného spoločenstva, ktoré vnímajú Hamas ako teroristickú organizáciu, by zrušenie palestínskych volieb v tichosti privítali, komentuje AP.



Izrael obsadil prevažne arabský východný Jeruzalem počas šesťdňovej vojny v roku 1967 a neskôr ho anektoval, ale tento krok medzinárodné spoločenstvo nikdy neuznalo. Izrael pokladá celý Jeruzalem za svoje hlavné mesto, kým Palestínčania chcú, aby sa východný Jeruzalem stal metropolou ich budúceho štátu.



Parlamentné voľby na palestínskych územiach by sa mali konať 22. mája a prezidentské 31. júla.