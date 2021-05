Palestínčania v Čile protestovali proti izraelskému bombardovaniu

Palestínčania žijúci v Čile zorganizovali demonštráciu, aby vyjadrili nespokojnosť s úmrtiami Palestínčanov v pásme Gazy počas bombardovania Izraelom v hlavnom meste Santiago v utorok 18. mája 2021. Foto: TASR/AP

Muž skúma trosky zničenej komerčnej budovy a budovy kliniky neďaleko ministerstva zdravotníctva po izraelskom leteckom útoku v Gaza City, v pásme Gazy 17. mája 2021. Foto: TASR/AP

Santiago 19. mája (TASR) - Palestínčania žijúci v Čile zorganizovali v utorok v hlavnom meste Santiago demonštráciu, aby vyjadrili nespokojnosť s úmrtiami Palestínčanov v pásme Gazy počas bombardovania Izraelom. Informovali o tom agentúra AFP a peruánska tlačová agentúra Andina.Na demonštrácii sa zúčastnilo viac ako tisíc ľudí. Účastníci niesli palestínske zástavy a transparenty s nápismi akopovedal Maurice Khamis, vedúci predstaviteľ palestínskej komunity v Čile. Účastníci chcú podľa jeho slov vyjadriť podporu stovkám Palestínčanov, ktorí prišli o život počas izraelských útokov.Od 10. mája, keď vypukol najnovší ozbrojený konflikt medzi Izraelom a hnutím Hamas a ďalšími radikálnymi skupinami v palestínskej enkláve, prišlo o život už 217 Palestínčanov vrátane desiatok detí, píše AFP. Izraelská strana podľa najnovšej bilancie hlási 12 obetí.Čile v roku 2011 uznalo Palestínu ako nezávislý štát a podporilo jej vstup do organizácie UNESCO, pripomína AFP.V tejto juhoamerickej krajine žije viac ako 300.000 obyvateľov palestínskeho pôvodu. Je to najväčšia diaspóra Palestínčanov mimo oblasti Blízkeho východu, píše Andina.Palestínčania začali do Čile prichádzať v 20. storočí, keď bolo územie Palestíny súčasťou Osmanskej ríše.