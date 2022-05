Palestínčania vraj majú dôkazy, že Aklaovú zastrelili izraelskí vojaci

Na archívnej snímke príslušníci palestínskej čestnej stráže nesú rakvu s pozostatkami novinárky televízie al-Džazíra Šírín abú Aklaovej v Ramalláhu vo štvrtok 12. mája 2022. Foto: TASR/AP

Jeruzalem/Gaza 27. mája (TASR) - Palestínski vyšetrovatelia tvrdia, že smrteľné zranenie novinárky televízie al-Džazíra Šírín Aklaovej spôsobila strela vypálená izraelskými vojakmi. V piatok o tom informoval denník The Times of Israel (TOI).Podľa zdrojov z palestínskej samosprávy forenzné dôkazy naznačujú, že novinárka bola smrteľne postrelená do chrbta pri pokuse utiecť pred náhlou streľbou z izraelských pozícií. Hlavný prokurátor Ramalláhu uviedol, že šlo o úmyselné zabitie.Izrael tieto tvrdenia odmietol, informovali TOI. Izraelský minister obrany Benny Ganc vo svojej reakcii k záverom Palestínčanov uviedol: "".Ganc dodal, že Izrael ľutuje smrť Aklaovej. Pripomenul, že armáda vedie v tejto veci vlastné vyšetrovanie, a zopakoval požiadavku Izraela, aby palestínska samospráva sprístupnila pri incidente použitú strelu na balistickú analýzu, aby bolo možné definitívne určiť, kto ju vystrelil." povedal vo štvrtok náčelník generálneho štábu izraelskej armády Aviv Kochavi.Aklaová patrila k známym palestínskym novinárom a pracovala pre katarskú televíziu al-Džazíra. O život prišla 11. mája, keď v meste Džanín monitorovala zásah izraelských bezpečnostných zložiek počas ich razie proti palestínskym radikálom.