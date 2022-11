Palestínčania vrátili telo izraelského tínedžera, zahynul pri nehode

Jeruzalem 24. novembra (TASR) - Palestínčania vrátili telesné pozostatky 17-ročného izraelského tínedžera, ktorý prišiel o život pri utorkovej dopravnej nehode v Predjordánsku a jeho tela sa následne zmocnili palestínski militanti. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a AP.



"Vďaka úsiliu (izraelských) bezpečnostných síl a v koordinácii s palestínskymi úradmi bolo telo Izraelčana, zabitého pri autonehode v Džaníne, odovzdané (v noci na štvrtok) jeho rodine v Izraeli," uvádza sa vo vyhlásení izraelskej armády.



Zranený 17-ročný príslušník izraelskej drúzsko-arabskej menšiny bol po utorkovej nehode prevezený do nemocnice v predjordánskom Džaníne. Jeho telo odtiaľ následne odviezla skupina palestínskych ozbrojencov.



Podľa izraelskej armády bol tínedžer v tom čase už mŕtvy. Jeho otec však tvrdí, že ešte žil a ozbrojenci ho odpojili od prístrojov, v dôsledku čoho zomrel.



Pozorovatelia sa obávali, že by celá udalosť mohla ešte eskalovať už aj tak vyhrotené napätie vo vzťahoch medzi Izraelom a Palestínčanmi. V minulosti došlo k viacerým prípadom, keď palestínski militanti uniesli izraelských občanov, aby dosiahli splnenie svojich požiadaviek.



Úradujúci izraelský premiér Jair Lapid v stredu pohrozil tvrdými odvetnými krokmi voči militantom, ktorí sa zmocnili tela tínedžera.



Izraelský minister obrany Benny Ganc vo štvrtok na Twitteri poďakoval palestínskej samospráve za to, že dopomohla k navráteniu telesných pozostatkov izraelského občana, čo označil za "humanitárne gesto".