Palestínčania z Gazy protestovali proti pochodu ulicami Jeruzalema

Jeruzalem 18. mája (TASR) - Tisíce účastníkov vlajkového pochodu sa vo štvrtok popoludní po sprievode ulicami Jeruzalema zhromaždili na námestí pri Múre nárekov, kde boli vytvorené sektory pre oddelené tance mužov a žien. Na pochode sa totiž zúčastňujú najmä nábožensky založení tínedžeri, ktorí sa snažia vyhnúť tancom s príslušníkmi opačného pohlavia. Informoval o tom denník The Times of Israel (TOI).



Vlajkový pochod každoročne organizujú pravicové a náboženské organizácie, aby si pripomenuli zjednotenie Jeruzalema a dobytie Starého mesta i posvätných miest vrátane Múru nárekov a Chrámovej hory v šesťdňovej vojne v roku 1967.



Účastníci vlajkového pochodu vo štvrtok vchádzali do Starého mesta cez dva vstupy: cez Damaskú bránu prichádzali muži, zatiaľ čo ženy a viaceré rodiny s deťmi vstupovali do ulíc Starého mesta Jaffskou bránou, ktorou je cesta k Múru nárekov kratšia ako cez moslimskú štvrť.



Väčšine palestínskych majiteľov obchodov v moslimskej štvrti izraelská polícia odporučila, aby zatvorili svoje obchody a odišli domov. Polícia sa takto snažila zabrániť ďalším zrážkam medzi Palestínčanmi a ultranacionalistickou mládežou.



Napriek týmto opatreniam k niekoľkým takýmto potýčkam došlo ešte pred začiatkom vlajkového pochodu. Nahlásené boli aj útoky na "moslimských novinárov". Polícia výtržníkov zadržala.



Medzi účastníkmi vlajkového pochodu bolo aj niekoľko členov vlády a poslancov izraelského parlamentu, dodal TOI.



Na hraniciach Izraela s pásmom Gazy sa v rovnakom čase zišli stovky Palestínčanov, aby protestovali proti vlajkovému pochodu v uliciach Jeruzalema.



Na záberoch zverejnených aj izraelskými médiami je vidieť, ako izraelské vojenské drony zhadzujú v oblasti bomby so slzotvorným plynom.



Podľa správ palestínskych médií museli zdravotníci niekoľko ľudí ošetriť.



TOI neskôr citoval izraelské bezpečnostné zložky, podľa ktorých Palestínčania hodili výbušné zariadenia aj na bezpečnostnú bariéru oddeľujúcu pásmo Gazy od Izraela. Podľa TOI izraelskí vojaci reagovali použitím prostriedkov na rozohnanie davu a streľbou ostrou muníciou. Izraelské zdroje uviedli, že toto zhromaždenie sa následne začalo rozchádzať.



Egyptská vláda vo svojom vyhlásení kritizovala pochod s vlajkami, ktorý zvyčajne v Izraeli sprevádza oslavy Dňa Jeruzalema. Káhira súčasne odsúdila konanie niekoľkých izraelských ministrov a poslancov, ktorí práve v tento deň "vtrhli" na Chrámovú horu. Egypt tieto incidenty i "sprievodné provokácie" voči Palestínčanom označil za "nezodpovednú eskaláciu, ktorá podnecuje napätie" v regióne.



Jordánske ministerstvo zahraničných vecí odsúdilo návštevu izraelských ministrov a poslancov na Chrámovej hore ako "provokatívnu a neprijateľnú."



V podobnom duchu sa vyjadrili aj Spojené arabské emiráty, dodal TOI.



Vlajkový pochod sa tento rok koná necelý týždeň po tom, čo Izrael a palestínska radikálna skupina Islamský džihád v Gaze uzavreli prímerie po piatich dňoch bojov: na Izrael bolo počas nich z palestínskeho územia vystrelených takmer 1500 rakiet a izraelská armáda podnikla desiatky náletov na ciele v pásme Gazy.



Izraelské bezpečnostné sily sa v uplynulých dňoch pripravovali na možné obnovenie násilia, ktorým sa vyhrážali palestínski radikáli. Izrael súčasne čelil aj tlaku zahraničných spojencov, ktorí žiadali zmenu trasy pochodu.