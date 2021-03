Palestínčania začali s očkovaním obyvateľstva v Predjordánsku

Ramalláh 22. marca (TASR) - Palestínska samospráva začala v nedeľu na na Západnom brehu s hromadným očkovaním obyvateľov v staršom veku a ľudí trpiacich chronickými ochoreniami. Informovala o tom agentúra DPA.



Palestínsky premiér Muhammad Štajja zdôraznil, že vakcíny by medzi približne päť miliónov obyvateľov, ktorí žijú na palestínskych územiach, mali byť prerozdelené spravodlivo a transparente, píše DPA s odvolaním sa na palestínsku tlačovú agentúru WAFA.



Palestínčania dostali v stredu prvú dodávku vakcín proti koronavírusu SARS-CoV-2 prostredníctvom medzinárodnej iniciatívy COVAX zameranej na distribúciu vakcín do chudobnejších krajín. Dodávka obsahovala viac ako 62.000 dávok vakcín od spoločností Pfizer/BioNTech a AstraZeneca. Palestínskeho prezidenta Mahmúda Abbása zaočkovali v sobotu.



Izrael už zaočkoval desaťtisíce Palestínčanov, ktorí majú povolenie na prácu v Izraeli. Množstvo zaočkovaných západnom brehu Jordánu - v Predjordánsku, kde sú vysoké počty nakazených a preplnené nemocnice, je však nízke, píše DPA.



Očkovacia kampaň pokračuje aj v pásme Gazy, kde podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva do nedele zaočkovali viac ako 11.000 ľudí.



Spojené arabské emiráty zaslali do pásma Gazy okolo 60.000 dávok ruskej vakcíny Sputnik V.