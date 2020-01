Zástupcovia Hamasu a Fatahu sa stretnú, aby odmietli Trumpov plán

Jeruzalem 28. januára (TASR) - Zástupcovia konkurenčných palestínskych hnutí Fatah a Hamas sa v utorok stretnú v predjordánskom meste Ramalláh, aby po dlhom čase spojili svoje sily s cieľom odmietnuť mierový plán pre Blízky východ amerického prezidenta Donalda Trumpa. Informovala o tom agentúra AFP.



"Pozvali sme predstaviteľov hnutia Hamas, aby sa zúčastnili na krízovom stretnutí vedenia, a oni prídu," vyhlásil vysokopostavený predstaviteľ Fatahu Azzám Ahmad.



Násir ad-Dín Šaar z konkurenčného hnutia Hamas potvrdil, že sa na rokovaní zúčastní. Cieľom stretnutia by podľa jeho slov malo byť "prediskutovanie spoločnej pozície (proti) Trumpovmu plánu".



Ako pripomína AFP, predstavitelia islamistického hnutia Hamas, ktoré ovláda pásmo Gazy, majú už dlhodobo spory s hnutím Fatah palestínskeho prezidenta Mahmúda Abbása a len zriedka sa zúčastňujú na stretnutiach organizovaných palestínskou administratívou v Predjordánsku.



Trump predstaví svoj "mierový plán" pre Blízky východ v utorok po pondelkových schôdzkach s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom a jeho politickým rivalom Bennym Gancom vo Washingtone.



Táto iniciatíva prichádza v čase, keď je Trump v Senáte vystavený procesu ústavnej žaloby (impeachmentu), zatiaľ čo Netanjahuovi hrozí obžaloba na základe obvinení z korupcie. Netanjahu a Ganc si zároveň vo februári zmerajú sily v parlamentných voľbách.



Palestínčania do Washingtonu pozvaní neboli, keďže s Trumpovou administratívou prerušili všetky vzťahy v súvislosti s jej proizraelskými postojmi.



Všeobecne sa očakáva, že pripravovaný plán bude voči Izraelu najpriaznivejší, s akým kedy Spojené štáty dosiaľ prišli. Podľa AFP by mohol priniesť vyhlásenie osídlení v okupovanom Predjordánsku za legálne.



Americký návrh by zároveň mohol skomplikovať vytvorenie palestínskeho štátu s východnou časťou Jeruzalema ako hlavným mestom. Trump v roku 2018 uznal Jeruzalem za hlavné mesto židovského štátu.