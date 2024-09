Palestínčania zaujali svoje oficiálne kreslo vo Valnom zhromaždení OSN

New York 11. septembra (TASR) – Palestínčania v utorok po prvý raz zaujali svoje miesto medzi 193 členskými krajinami Organizácie Spojených národov vo Valnom zhromaždení OSN. Informovala o tom tlačová agentúra DPA, píše TASR.



Na prvej schôdzi 79. zasadnutia VZ OSN sedeli diplomati zastupujúci Palestínsky štát medzi predstaviteľmi Srí Lanky a Sudánu. V rokovacej miestnosti sa ozval potlesk a zástupca Egypta to označil za historickú chvíľu. Palestínčania dosiaľ vo VZ OSN sedeli ako pozorovatelia za diplomatmi členských štátov.



Valné zhromaždenie v máji prijalo rezolúciu, ktorá Palestínčanom dala väčšie práva a výsady pri účasti na zasadnutiach tohto najväčšieho orgánu svetovej organizácie. Vyzvalo tiež Bezpečnostnú radu OSN, ktorá má posledné slovo v otázke prijímania členov OSN, aby "pozitívne" zvážilo plné členstvo Palestíny.



Zhromaždenie v utorok tiež viedol po prvý raz jeho nový predseda, bývalý kamerunský premiér Philémon Yang, ktorý bude zastávať prevažne reprezentatívnu funkciu jeden rok.



O dva týždne, 24. septembra, sa začne všeobecná rozprava 79. zasadnutia VZ OSN za účasti viac ako 100 hláv štátov a vlád. Každoročná niekoľkodňová rozprava v sídle organizácie v New Yorku je najväčším diplomatickým stretnutím na svete, doplnila DPA.