Palestínčania zrušili dohodu s Izraelom o dodaní vakcín

Jeruzalem 19. júna (TASR) - Palestínska samospráva zrušila dohodu, na základe ktorej jej mal Izrael dodať približne milión dávok vakcín proti covidu. Palestínčania by v priebehu tohto roka vrátili Izraelu rovnaký počet očkovacích látok, ktoré majú dostať z iných zdrojov.



Informáciu o výmene vakcín zverejnil v piatok dopoludnia úrad izraelského premiéra Naftaliho Bennetta s tým, že Palestínčania dostanú očkovacie látky od spoločnosti Pfizer, ktorým sa končí exspiračná lehota. Vláda palestínskeho prezidenta Abbása mala potom vrátiť Izraelu rovnaký počet vakcín, ktoré dostane v septembri alebo októbri.



Palestínska samospráva sa okamžite stala terčom kritiky na sociálnych sieťach, kde mnohí používatelia naznačovali, že očkovacie látky z Izraela nemusia mať dostatočnú kvalitu a účinnosť. Abbásova vláda preto vo večerných hodinách oznámila, že od dohody o výmene vakcín odstupuje. Zdôvodnila to tým, že vakcíny budú čoskoro nepoužiteľné a už nespĺňajú požadované štandardy.



Izrael, ktorý už začal s dodávkami vakcín do Predjordánska, kde sídli palestínska samospráva, toto rozhodnutie bezprostredne nekomentoval. V židovskom štáte sa totiž v piatok večer začal tzv. šabat, ktorý je dňom odpočinku.



Izraelská armáda uviedla, že v priebehu piatka bolo na základe uvedenej dohody dodaných do Predjordánska prvých 100.000 dávok vakcín. Palestínski predstavitelia podľa vlastných vyjadrení dodané očkovacie látky skontrolovali a zistili, že "nespĺňajú štandardy".



"Z tohto dôvodu sme sa ich rozhodli vrátiť," uviedlo ministerstvo zdravotníctva v predjordánskom Ramalláhu. Palestínsky premiér Muhammad Štajja okrem toho nariadil zrušenie celej dohody, píše AP.



Izrael uskutočnil jeden z najúspešnejších vakcinačných programov na svete, ktorý mu umožnil opätovné úplné otvorenie škôl i firiem. Úrady tento týždeň zrušili povinnosť nosenia rúšok na verejnosti, jedno z posledných obmedzení v súvislosti s koronavírusom.



Ľudskoprávne organizácie tvrdia, že Izrael by sa mal podeliť o svoje zásoby vakcín aj s Palestínčanmi v okupovanom Predjordánsku a v pásme Gazy. Izrael tvrdí, že nie je povinný dodávať vakcíny palestínskej samospráve, keďže zdravotná starostlivosť o vlastné obyvateľstvo je v jej výhradnej kompetencii.