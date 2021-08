Palestínčanom dodali ďalších 150.000 dávok vakcíny od Pfizeru

Ramalláh 12. augusta (TASR) - Palestínska samospráva vo štvrtok prebrala dodávku ďalších 150.000 dávok vakcíny od spoločnosti Pfizer. Informovala o tom agentúra AFP.



Vo vyhlásení rezortu zdravotníctva z Ramalláhu sa uvádza, že zo štyroch miliónov dávok vakcíny objednaných u farmaceutického giganta Pfizer bol doteraz dodaný milión. Ostatné by mali byť prísť postupne do konca tohto roka.



Agentúra AFP informovala aj o dodávke asi 100.000 dávok vakcín proti covidu, ktoré Palestínska samospráva vo štvrtok prepravila do pásma Gazy, kde žijú asi dva milióny ľudí a kde vládne radikálne islamistické hnutie Hamas. Asi polovica z nich boli vakcíny ruskej výroby Sputnik, druhá polovica dodávky boli vakcíny Comirnaty od spoločností Pfizer/BioNTech.



Agentúra AFP poznamenala, že mnoho Palestínčanov očkovanie proti covidu naďalej odmieta.



Koncom júla pritom minister zdravotníctva Mai al-Kaila varoval, že palestínske územia čelia štvrtej vlne koronavírusovej epidémie, a vyzval ľudí, aby sa nechali očkovať a zabránili tak šíreniu nákazlivejšieho delta variantu SARS-CoV-2. Vláda tiež naznačila, že neočkovaní úradníci budú musieť čerpať neplatené voľno, kým sa nedajú zaočkovať.



Očkovanie proti covidu na palestínskych územiach sprevádzalo niekoľko škandálov: jeden z nich sa napr. týkal neoprávneného prednostného očkovania vládnych úradníkov a ich príbuzných, či dokonca členov palestínskeho futbalového tímu.



Veľkej kritike bola podrobená aj júnová dohoda s Izraelom, v ktorej rámci by Jeruzalem "požičal" Ramalláhu milióny dávok vakcíny spoločnosti Pfizer, ktoré mali čoskoro exspirovať. Izrael mal výmenou za to dostať nové dávky vakcíny, ktorú Palestínska samospráva už zakúpila, pričom dodávka sa očakávala neskôr. Vzhľadom na kritiku verejnosti palestínske vedenie od tejto dohody s Izraelom odstúpilo.



Počty ľudí nakazených koronavírusom nového typu zostávajú na Západnom brehu a v pásme Gazy relatívne nízke - momentálne je aktívnych 2723 prípadov. Zdravotníci však varujú, že sa tam robí relatívne málo testov.



Z celkovo 626.300 zaočkovaných osôb na Západnom brehu Jordánu a v Gaze dostalo obe dávky vakcíny 427.000 ľudí. V susednom Izraeli je plne zaočkovaná viac ako polovica populácie.