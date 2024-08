Palestínska agentúra: Útok Izraela na školu v Gaze zabil desiatky ľudí

Gaza 10. augusta (TASR) - Viac ako 100 Palestínčanov zahynulo a desiatky utrpeli zranenia pri izraelskom útoku na areál školy v Pásme Gazy premenenej na úkryt pre vysídlených Palestínčanov, uviedla palestínska tlačová agentúra. Izrael informoval, že zaútočil na veliteľské centrum palestínskeho militantného hnutie Hamas, ktoré sa nachádzalo v tejto škole, informuje TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.



Podľa tlačovej agentúry AP, ktorá sa odvoláva na informácie od palestínskych zdravotníckych orgánov, počet obetí presiahol 60 ľudí. Pri útoku sa tiež zranilo ďalších 47 ľudí. Úrad civilnej ochrany v Pásme Gazy pôvodne uviedol, že útok si vyžiadal 40 mŕtvych.



Komunikačný odbor vlády riadený Hamasom uviedol vo vyhlásení, že terčom izraelských útokov boli vysídlení Palestínčania počas rannej modlitby, čo zapríčinilo rýchly nárast počtu obetí.



Izraelská armáda vo svojom vyhlásení informovala, že jej letectvo "zasiahlo veliteľské a riadiace centrum, ktoré slúžilo ako úkryt teroristov a veliteľov Hamasu".



"Pred útokom boli prijaté početné opatrenia, aby sa zmiernilo riziko ublíženia civilistom. Použili sme presnú muníciu, vykonali letecký prieskum a využili sme informácie od spravodajských služieb," dodala izraelská armáda.



Izraelská armáda dlhodobo obviňuje Hamas z toho, že zámerne umiestňuje svoju vojenskú infraštruktúru, ako veliteľské a riadiace centrá, do civilných objektov a využíva palestínskych civilistov ako ľudské štíty. Hamas to popiera.



Bezprecedentný útok hnutia Hamas na juh Izraela z vlaňajšieho októbra si vyžiadal 1195 obetí. Militanti počas útoku zajali a do Pásma Gazy uniesli 250 rukojemníkov, z ktorých 111 je stále v zajatí v Gaze, hoci izraelská armáda sa domnieva, že 39 z nich je už po smrti. Pri odvetnej ofenzíve Izraela v Pásme Gazy zahynulo podľa údajov tamojšieho ministerstva zdravotníctva riadeného Hamasom už prinajmenšom 39.550 ľudí.