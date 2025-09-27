< sekcia Zahraničie
Palestínska enkláva: Netanjahuov prejav na VZ OSN bol plný lží
Izrael vedie v Pásme Gazy proti Hamasu vojnu, ktorú vyvolal útok militantov na juh Izraela zo 7. októbra 2023.
Autor TASR
Ramalláh/Jeruzalem 26. septembra (TASR) - Predstaviteľ palestínskeho ministerstva zahraničný vecí v piatok odsúdil prejav izraelského premiéra Benjamina Netanjahua na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Podľa jeho slov bol prejav „presýtený klamstvami a nepravdivými tvrdeniami“, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Bol to prejav porazeného muža, zúfalého lídra, ktorý sa znovu pokúsil zmobilizovať Západ, ktorý sa čoraz viac dištancuje od genocídneho štátu, pričom používa strach ako argument,“ uviedol pre AFP riaditeľ odboru pre európske záležitosti ministerstva Ádil Attíja. „Tento prejav nepriniesol žiadnu víziu ani perspektívu: odzrkadľoval len rastúcu izoláciu, bezhlavý posun vpred a úzkosť moci, ktorá vie, že stojí na zlej strane histórie,“ dodal.
Izraelské Fórum rodín rukojemníkov tiež odsúdilo prejav a výzvu Netanjahua na „dokončenie práce“ týkajúcej sa militantného hnutia Hamas v Pásme Gazy s tým, že to ohrozuje zvyšných rukojemníkov. „Každý deň pokračujúcej vojny vystavuje živých rukojemníkov väčšiemu riziku a ohrozuje nájdenie tých, ktorí boli zavraždení,“ uviedlo vo vyhlásení Fórum. „Netanjahu opakovane premrhal každú príležitosť priviesť ich domov,“ zdôraznilo.
Fórum rodín zároveň vyjadrilo rozhorčenie, že Netanjahu v reči spomenul iba mená 20 rukojemníkov, ktorí sú podľa dostupných informácií nažive. „Rodiny všetkých 48 rukojemníkov sú pobúrené týmto zamlčaním. V Gaze je 48 rukojemníkov, nie 20,“ zdôraznili.
Izrael vedie v Pásme Gazy proti Hamasu vojnu, ktorú vyvolal útok militantov na juh Izraela zo 7. októbra 2023. Militanti vtedy zabili približne 1200 ľudí a ďalších 251 osôb uniesli do enklávy ako rukojemníkov. Z nich je časť doteraz v rukách únoscov. „Slová bez činov sú bezvýznamné,“ uviedlo Fórum. „Je načase rešpektovať vôľu ľudu, vypočuť výzvu (amerického prezidenta Donalda) Trumpa a uzavrieť okamžitú dohodu, ktorá zabezpečí návrat všetkých 48 rukojemníkov a ukončí túto vojnu, kým nie je neskoro,“ dodalo.
