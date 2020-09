Palestínska samospráva odsúdila dohodu medzi Izraelom a Bahrajnom

Jeruzalem 12. septembra (TASR) - Palestínska samospráva a islamistické hnutie Hamas odsúdili v piatok dohodu o normalizácií vzťahov medzi Bahrajnom s Izraelom. Dohodu označili za ďalšie "bodnutie do chrbta" zo strany arabského štátu a akt "agresie" voči Palestínčanom. Informovala o tom agentúra AFP.



Dosiahnutie "mierovej dohody" medzi Bahrajnom s Izraelom oznámil v piatok na Twitteri americký prezident Donald Trump.



Podľa spoločného vyhlásenia USA, Izraela a Bahrajnu, ktoré Trump následne zverejnil, sa obe krajiny dohodli na nadviazaní "úplných diplomatických vzťahov". Bahrajn sa tak — po Spojených arabských emirátoch (SAE) — stal druhou arabskou krajinou, ktorá sa v ostatných týždňoch rozhodla normalizovať svoje vzťahy s Izraelom.



Palestínsky minister sociálnych vecí Ahmad Majdalání v reakcii na oznámenie uviedol, že podobne ako augustová obdobná dohoda o normalizácií vzťahov medzi SAE a Izraelom, je aj táto s Bahrajnom "bodnutím do chrbta" pre Palestínčanov i tzv. palestínsku otázku. Hamas, ktorý ovláda pásmo Gazy, ju zase označil za "agresiu", ktorá predstavuje "vážnu ujmu" pre palestínsku otázku.



Na dohodu Izraela s Bahrajnom medzičasom reagoval aj Irán. Popredný iránsky predstaviteľ ju označil za zradu pre Palestínčanov.



Dohodu naopak privítal egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí, ktorý ju označil za historický krok zameraný na "upevnenie stability a mieru na Blízkom východe" a poďakoval všetkým, ktorí sa na jej dosiahnutí podieľali.



Egypt podpísal mierovú zmluvu s Izraelom v roku 1979, ako vôbec prvá arabská krajina. Dlhodobo tiež zohráva úlohu sprostredkovateľa medzi Izraelom a islamistickým hnutím Hamas, ktoré ovláda pásmo Gazy.



Dohodu o normalizácií vzťahov slávnostne podpíšu Bahrajn s Izraelom 15. septembra v Bielom dome. Zároveň na tejto ceremónii bude podpísaná rovnaká dohoda aj so Spojenými arabskými emirátmi, ktoré jej dosiahnutie oznámili už 13. augusta. Historické dohody Izraela so SAE i s Bahrajnom sprostredkovali Spojené štáty. Dohodu so SAE považuje Trump za svoj veľký diplomatický úspech.



SAE sa rozhodli nadviazať diplomatické vzťahy s Izraelom ako vôbec prvá krajina z oblasti Perzského zálivu a v poradí tretí arabský štát — po Egypte a Jordánsku. Izraelská vláda sa v rámci dohody so SAE zaviazala, že pozastaví kontroverzné plány anexie časti palestínskych území v okupovanom Predjordánsku.