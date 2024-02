Palestínska samospráva: Netanjahu pácha v Rafahu masaker

Ramalláh 12. februára (TASR) - Palestínska samospráva v pondelok vyhlásila, že Izrael spáchal v meste Rafah na juhu Pásma Gazy masaker a izraelský premiér Benjamin Netanjahu je zameraný len na pomstu, nie na víťazstvo. TASR prevzala správu z portálu britskej televízie Sky News.



Ministerstvo zahraničných vecí Palestínskej samosprávy uviedlo, že "čo najdôraznejšie" odsudzuje "masové masakre" Palestínčanov v Pásme Gazy.



"Okupačný masaker v Rafahu je dôkazom oprávnenosti varovaní pred katastrofálnymi nebezpečenstvami invázie do tohto mesta," uvádza sa vo vyhlásení. "Netanjahu pácha masakre s myšlienkami na pomstu, nie na víťazstvo, a ako on tvrdí, v súlade s medzinárodným právom," dodalo ministerstvo.



Obvinilo Izrael z pokusu "preniesť vojnu" do Rafahu a donútiť Palestínčanov, ktorí tam ušli pred izraelskými útokmi na severe Pásma Gazy, aby "emigrovali a vysídlili sa". "Izraelu nezáleží na životoch palestínskych civilistov a pokladá ich za tzv. vedľajšie obete," dodalo ministerstvo.



Izraelská armáda v pondelok potvrdila, že podnikla "vlnu útokov" na Rafah. Pravdepodobne išlo o odpútanie pozornosti v záujme úspešného oslobodenia dvoch rukojemníkov, ktorých zadržiavalo hnutie Hamas. V Rafahu a okolí je zhruba 1,4 milióna Palestínčanov, ktorí tu hľadajú útočisko pred bojmi. Izraelský premiér Netanjahu v nedeľu zopakoval, že izraelská armáda čoskoro podnikne inváziu do Rafahu, ktorý je uzavretý egyptskou hranicou.



Podľa palestínskeho ministerstva zdravotníctva, spravovaného militantným hnutím Hamas si nálety na Rafah vyžiadali viac než sto obetí na životoch. Americká televízia CNN pripomenula, že počty obetí nebolo možné bezprostredne overiť.



Podľa izraelskej armády Hamas zámerne umiestňuje svoju vojenskú infraštruktúru a bojovníkov do civilných objektov, ako sú školy a nemocnice alebo do ich blízkosti, čím palestínskych civilistov zneužíva ako ľudské štíty.