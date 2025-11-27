Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Palestínska samospráva obvinila Izrael z ďalšieho vojnového zločinu

Snímka z Gazy. Foto: TASR/AP

Podľa izraelskej pohraničnej polície dvojica Palestínčanov pri rutinnej kontrole nerešpektovala pokyny izraelskej hliadky.

Autor TASR
Ramalláh 27. novembra (TASR) - Izraelské bezpečnostné zložky preverujú incident, pri ktorom izraelskí vojaci vo štvrtok v meste Džanín na okupovanom Západnom brehu Jordánu smrteľne postrelili dvoch vzdávajúcich sa Palestínčanov. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.

Palestínska samospráva medzičasom obvinila izraelské jednotky z úmyselného spáchania „vojnového zločinu“ a streľbu označila za „brutálnu“ popravu dvoch mužov.

Podľa izraelskej pohraničnej polície dvojica Palestínčanov pri rutinnej kontrole nerešpektovala pokyny izraelskej hliadky. Izraelskí vojaci preto použili zbraň v sebaobrane – nevedeli totiž, či Palestínčania, ktorí vyšli zo skrýše v budove s rukami nad hlavou, nemajú pri sebe zbrane alebo nejaké výbušné zariadenie. K streľbe došlo vo chvíli, keď sa Palestínčania pokúsili o útek späť do budovy.

Západný breh Jordánu Izrael okupuje od šesťdňovej vojny v roku 1967. Je domovom pre približne tri milióny Palestínčanov a sídli tam aj Palestínska samospráva. Zároveň na tomto území žije takmer 500.000 Izraelčanov v osadách, ktoré sú podľa medzinárodného práva nezákonné. Radikálni izraelskí osadníci navyše pravidelne páchajú násilnosti v palestínskych dedinách.

Násilnosti medzi komunitami a potýčky s izraelskými bezpečnostnými zložkami sa zintenzívnili po vypuknutí vojny na území Pásma Gazy, v ktorej Izrael bojoval proti militantom z palestínskeho hnutia Hamas.
