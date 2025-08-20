Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
20. august 2025
Palestínska samospráva odsudzuje plány Izraela na Západnom brehu

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Veronika Hrabková

Izrael od roku 1967 postavil na Západnom brehu, ktorý je podľa medzinárodného práva okupovaným územím, vyše 200 osád.

Autor TASR
Jeruzalem 20. augusta (TASR) - Palestínska samospráva v stredu ostro odsúdila rozhodnutie Izraela schváliť kľúčový projekt výstavby židovskej osady na okupovanom Západnom brehu Jordánu. Podľa nej tento krok podkopáva šance na riešenie konfliktu formou vzniku dvoch štátov. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.

Palestínske ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení uviedlo, že schválenie výstavby v oblasti známej ako E1 „rozdeľuje geografickú a demografickú jednotu, prehlbuje delenie okupovaného Západného brehu na izolované oblasti a kantóny, ktoré sú od seba navzájom odrezané, a premieňa ich na čosi podobné skutočným väzniciam“.

Oblasť E1 sa nachádza medzi Jeruzalemom a veľkou židovskou osadou Ma’ale Adumim, ktorá má mestský štatút a žije v nej bezmála 40.000 obyvateľov. Plány na výstavbu v tejto lokalite dlhodobo vyvolávajú ostrú kritiku medzinárodného spoločenstva, keďže by fyzicky preťali severnú a južnú časť Západného brehu a znemožnili tak vytvorenie súvislého územia palestínskeho štátu. Spojené štáty aj Európska únia opakovane varovali, že výstavba v E1 je nezlučiteľná s riešením v podobe koexistencie dvoch štátov - izraelského a palestínskeho.

Izrael od roku 1967 postavil na Západnom brehu, ktorý je podľa medzinárodného práva okupovaným územím, vyše 200 osád. V nich žije viac než 500.000 židovských osadníkov. Palestínčania pritom považujú Západný breh za súčasť svojho budúceho nezávislého štátu s východným Jeruzalemom ako hlavným mestom.
