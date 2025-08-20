< sekcia Zahraničie
Palestínska samospráva odsudzuje plány Izraela na Západnom brehu
Izrael od roku 1967 postavil na Západnom brehu, ktorý je podľa medzinárodného práva okupovaným územím, vyše 200 osád.
Autor TASR
Jeruzalem 20. augusta (TASR) - Palestínska samospráva v stredu ostro odsúdila rozhodnutie Izraela schváliť kľúčový projekt výstavby židovskej osady na okupovanom Západnom brehu Jordánu. Podľa nej tento krok podkopáva šance na riešenie konfliktu formou vzniku dvoch štátov. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Palestínske ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení uviedlo, že schválenie výstavby v oblasti známej ako E1 „rozdeľuje geografickú a demografickú jednotu, prehlbuje delenie okupovaného Západného brehu na izolované oblasti a kantóny, ktoré sú od seba navzájom odrezané, a premieňa ich na čosi podobné skutočným väzniciam“.
Oblasť E1 sa nachádza medzi Jeruzalemom a veľkou židovskou osadou Ma’ale Adumim, ktorá má mestský štatút a žije v nej bezmála 40.000 obyvateľov. Plány na výstavbu v tejto lokalite dlhodobo vyvolávajú ostrú kritiku medzinárodného spoločenstva, keďže by fyzicky preťali severnú a južnú časť Západného brehu a znemožnili tak vytvorenie súvislého územia palestínskeho štátu. Spojené štáty aj Európska únia opakovane varovali, že výstavba v E1 je nezlučiteľná s riešením v podobe koexistencie dvoch štátov - izraelského a palestínskeho.
Izrael od roku 1967 postavil na Západnom brehu, ktorý je podľa medzinárodného práva okupovaným územím, vyše 200 osád. V nich žije viac než 500.000 židovských osadníkov. Palestínčania pritom považujú Západný breh za súčasť svojho budúceho nezávislého štátu s východným Jeruzalemom ako hlavným mestom.
Palestínske ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení uviedlo, že schválenie výstavby v oblasti známej ako E1 „rozdeľuje geografickú a demografickú jednotu, prehlbuje delenie okupovaného Západného brehu na izolované oblasti a kantóny, ktoré sú od seba navzájom odrezané, a premieňa ich na čosi podobné skutočným väzniciam“.
Oblasť E1 sa nachádza medzi Jeruzalemom a veľkou židovskou osadou Ma’ale Adumim, ktorá má mestský štatút a žije v nej bezmála 40.000 obyvateľov. Plány na výstavbu v tejto lokalite dlhodobo vyvolávajú ostrú kritiku medzinárodného spoločenstva, keďže by fyzicky preťali severnú a južnú časť Západného brehu a znemožnili tak vytvorenie súvislého územia palestínskeho štátu. Spojené štáty aj Európska únia opakovane varovali, že výstavba v E1 je nezlučiteľná s riešením v podobe koexistencie dvoch štátov - izraelského a palestínskeho.
Izrael od roku 1967 postavil na Západnom brehu, ktorý je podľa medzinárodného práva okupovaným územím, vyše 200 osád. V nich žije viac než 500.000 židovských osadníkov. Palestínčania pritom považujú Západný breh za súčasť svojho budúceho nezávislého štátu s východným Jeruzalemom ako hlavným mestom.