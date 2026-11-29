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Palestínska samospráva po tlaku avizuje voľby
Osem západných krajín vrátane Británie a Francúzska v sobotu vyzvalo PA na usporiadanie volieb v prvom štvrťroku 2027.
Autor TASR
Ramalláh 29. novembra (TASR) - Palestínska samospráva (PA) je po medzinárodnom tlaku pripravená usporiadať parlamentné a prezidentské voľby v prvej polovici budúceho roka. Oznámila to v nedeľu po tom, ako hlasovanie nedávno odložila na september 2027, píše TASR na základe správy agentúry AFP.
Osem západných krajín vrátane Británie a Francúzska v sobotu vyzvalo PA na usporiadanie volieb v prvom štvrťroku 2027. Voľby sú kľúčové pre „demokratickú obnovu“ na palestínskych územiach a sú „neoddeliteľnou súčasťou zachovania dvojštátneho riešenia, ku ktorému sa naďalej pevne hlásime“, uviedli ministri zahraničných vecí týchto krajín. Zvyšnými signatármi výzvy sú Kanada, Austrália, Belgicko, Luxembursko, Nórsko a Poľsko.
Palestínske parlamentné voľby sa pôvodne mali konať 28. novembra. Prezident Mahmúd Abbás však minulý mesiac oznámil ich odklad, rovnako ako prezidentských volieb plánovaných na začiatok budúceho roka, na september. Zdôvodnil to prekážkami zo strany Izraela, ktorý zodpovednosť odmietol.
Palestínske ministerstvo zahraničných vecí v nedeľňajšom vyhlásení uviedlo, že odklad neznamená „ústup“ od demokratických záväzkov samosprávy, ale odráža „mimoriadne okolnosti“, ktorým Palestínčania čelia, ako aj izraelské obmedzenia brániace usporiadaniu „slobodných, spravodlivých a inkluzívnych volieb na celom okupovanom palestínskom území vrátane východného Jeruzalema“.
Samospráva je napriek tomu pripravená usporiadať voľby v prvej polovici roka 2027, nie však v prvom štvrťroku, ako požadovali západné krajiny. Podmieňuje to splnením potrebných podmienok vrátane umožnenia prístupu volebným predstaviteľom do východného Jeruzalema a Pásma Gazy zo strany Izraela.
Abbás v roku 2021 vyhlásil parlamentné a prezidentské voľby, následne ich však odložil na neurčito. Tvrdil, že od Izraela nedostal záruky, že umožní hlasovanie vo východnom Jeruzaleme, ktorý anektoval a kde žije početná palestínska populácia.
Posledné parlamentné voľby na palestínskych územiach sa konali v roku 2006 a vyhralo ich hnutie Hamas, ktoré nasledujúci rok prevzalo kontrolu nad Pásmom Gazy. Abbásovo hnutie Fatah si udržalo kontrolu nad PA so sídlom v Ramalláhu, ktorá vykonáva samosprávu v častiach okupovaného Západného brehu Jordánu.
Palestínsky parlament známy ako Palestínska legislatívna rada sa od rozkolu medzi Fatahom a Hamasom v roku 2007 nezišiel. Abbás, ktorý bol zvolený za prezidenta v roku 2005, zostáva vo funkcii aj po vypršaní mandátu v roku 2009 a odvtedy vládne prostredníctvom dekrétov.
Osem západných krajín vrátane Británie a Francúzska v sobotu vyzvalo PA na usporiadanie volieb v prvom štvrťroku 2027. Voľby sú kľúčové pre „demokratickú obnovu“ na palestínskych územiach a sú „neoddeliteľnou súčasťou zachovania dvojštátneho riešenia, ku ktorému sa naďalej pevne hlásime“, uviedli ministri zahraničných vecí týchto krajín. Zvyšnými signatármi výzvy sú Kanada, Austrália, Belgicko, Luxembursko, Nórsko a Poľsko.
Palestínske parlamentné voľby sa pôvodne mali konať 28. novembra. Prezident Mahmúd Abbás však minulý mesiac oznámil ich odklad, rovnako ako prezidentských volieb plánovaných na začiatok budúceho roka, na september. Zdôvodnil to prekážkami zo strany Izraela, ktorý zodpovednosť odmietol.
Palestínske ministerstvo zahraničných vecí v nedeľňajšom vyhlásení uviedlo, že odklad neznamená „ústup“ od demokratických záväzkov samosprávy, ale odráža „mimoriadne okolnosti“, ktorým Palestínčania čelia, ako aj izraelské obmedzenia brániace usporiadaniu „slobodných, spravodlivých a inkluzívnych volieb na celom okupovanom palestínskom území vrátane východného Jeruzalema“.
Samospráva je napriek tomu pripravená usporiadať voľby v prvej polovici roka 2027, nie však v prvom štvrťroku, ako požadovali západné krajiny. Podmieňuje to splnením potrebných podmienok vrátane umožnenia prístupu volebným predstaviteľom do východného Jeruzalema a Pásma Gazy zo strany Izraela.
Abbás v roku 2021 vyhlásil parlamentné a prezidentské voľby, následne ich však odložil na neurčito. Tvrdil, že od Izraela nedostal záruky, že umožní hlasovanie vo východnom Jeruzaleme, ktorý anektoval a kde žije početná palestínska populácia.
Posledné parlamentné voľby na palestínskych územiach sa konali v roku 2006 a vyhralo ich hnutie Hamas, ktoré nasledujúci rok prevzalo kontrolu nad Pásmom Gazy. Abbásovo hnutie Fatah si udržalo kontrolu nad PA so sídlom v Ramalláhu, ktorá vykonáva samosprávu v častiach okupovaného Západného brehu Jordánu.
Palestínsky parlament známy ako Palestínska legislatívna rada sa od rozkolu medzi Fatahom a Hamasom v roku 2007 nezišiel. Abbás, ktorý bol zvolený za prezidenta v roku 2005, zostáva vo funkcii aj po vypršaní mandátu v roku 2009 a odvtedy vládne prostredníctvom dekrétov.